日眾院大選執政聯盟挫敗 日圓兌台幣跌至0.2

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率28日貶至三個月低點。 路透
日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率28日貶至三個月低點。 路透

日本眾議院大選執政聯盟遭逢挫敗，拖累日圓兌美元匯率昨（28）日貶至三個月低點，用新台幣買日圓也變得更便宜；中央銀行統計顯示，國內匯市收盤時，日圓兌美元匯率昨日約在153.33，日圓兌新台幣匯率也滑落至0.2093，寫7月22日以來、逾三個月的新低水準。

匯銀主管指出，近期金融市場觀望氣氛濃厚，導致國內匯市交投十分冷清，多為進出口商的實質拋補；而日本執政聯盟在前一天的眾議院選舉中慘敗，石破茂可能成執政天數最短首相，外界憂心政壇局勢生變，日圓兌美元再度摜破153大關、為三個月低點，成為亞洲貨幣貶值領頭羊。

日圓匯率帶頭貶值下，新台幣兌美元昨天貶值1.9分，收在32.09元，總成交量為14.97億美元。

匯銀主管分析，美國總統大選即將到來，選情依舊膠著，使美元指數獲得支撐，加上日本昨天舉行的第50屆眾議院大選結果出爐，重演1993年「各黨不過半」戲碼；因自民黨與公明黨組成的執政聯盟席次未取得過半，淪為「少數執政黨」，日本政壇動盪，拖累日圓匯率大跌，滑落至三個月低點。

匯銀主管說，對於有日圓需求的民眾而言，可把握「分批換匯」原則、逢低就可進場撿便宜。

新台幣 日圓匯率 日本

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