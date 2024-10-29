金融守護論壇11月19日登場 林志潔：重視失智者金融扶持

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
陽明交大教授林志潔。林志潔／提供
陽明交大教授林志潔。林志潔／提供

台灣在2025年將邁入超高齡社會，陽明交大教授林志潔表示，關於失智者金融權益保障，美、英、日都有類似政策，考量到未來失智人口可能繼續提升，金融業必須重視失智者金融扶持。

經濟日報與華南銀行將於11月19日共同舉行「金融守護論壇—失智友善  信託未來」，林志潔將專題演講，題目為「失智者的金融扶持—樂齡理財培力與安養信託」。

台灣失智症協會指出，失智症患者在金融機構辦理業務時，除在操作機台、記憶密碼、填寫資料等有時會產生困難外，也需要第一線人員更多說明、引導與支援，更可能會因失智者身分，被拒絕辦理金融業務。

此外，由於失智者判斷或認知能力降低，可能導致患者無法充分理解其行為的意義或後果，容易成為詐騙目標。政府、公會、企業均積極提出各種政策和服務，盡力預防可能的危害。

金管會提出的《失智者經濟安全保障計劃》，主要包含兩大措施。一、推動失智友善金融體系及失智者財務安全保障策略。二、將失智症認識、財產信託及保險等議題納入金融體系宣導。信託公會2023年頒布《信託業辦理失智者或疑似失智者服務參考做法》，以教育員工有關失智症的症狀、如何辨識失智者、規劃失智友善空間並提供滿足其需求的信託商品與服務。

林志潔表示，企業也有類似作法，奇美醫院今年聯合臺灣銀行、上海銀行、玉山銀行、台新銀行、彰化銀行、元大銀行、郵局、凱基銀行、台灣企銀與新光銀行等，成立失智友善金融一條街，藉由醫療、金融業的合作，提供失智者全方位的社區支持，並結合精準醫療失智風險檢測、AI預測科技與失智友善金融服務。

林志潔指出，參考國外案例，美、英、日均有類似政策，例如美國要求銀行於發現高齡金融剝削時有通報義務；英國要求年長者開戶時設立第二聯絡人，以保障「脆弱性客戶」；日本也提高契約彈性，讓其親人能在特定條件下解除保險契約。

考量未來失智人口可能繼續提升，金融業者必須重視失智者金融扶持，無論提供金融服務的友善程度或保護財產安全，均是未來需繼續提升的面向。

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