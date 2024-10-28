悠遊聯名卡一年沒在用銀行可停權 主要兩大原因

近期多家銀行更改信用卡權益，包含國內最大發卡行中國信託銀行，最新通知卡友新規定，其中一項是如果具悠遊卡或一卡通信用卡一年以上沒有使用自動加值功能，到期後銀行就不會續發相關功能的卡片。據了解，這項新規定跟電子票證的刷卡量不斷下滑有關，銀行圈認為，後續恐將有更多銀行跟進實施。

中國信託銀行最新公告卡友，針對悠遊聯名卡、一卡通聯名卡、icash聯名卡的條款變更，如果持卡人在上述三項聯名卡連續十二個月（含）以上未使用自動加值功能，銀行得於有效期間屆滿時，續發無附加功能的信用卡供持卡人使用，新規定將於明年一月一日起正式上路。

此外，持卡人如購買高變現性的物品，或在自己經營、服務的商店刷卡消費、繳費不正常、或是溢繳信用卡款項，或因簽帳時間、地點、項目、次數異常等，銀行有權利保留是否授權，並能限制或婉拒使用信用卡。對此，中信銀表示，主要為了防詐，新增「溢繳信用卡款項」及「次數異常」為觀察指標，銀行可限制或拒絕持卡人授權刷卡，強化防盜刷或洗錢。

銀行圈認為，這項作法主要有兩大原因，一是近年電子票證的加值刷卡量明顯減少，二來是銀行可藉此省錢。根據金管會公布悠遊卡近月資料觀察，今年四月至五月的當月消費卡數減少2萬5,565張，六月至七月更減少11.7萬張；此外，若以當月消費金額來看，五月至六月則是減少3.2億元。

據了解，有銀行主管表示未來不排除學習跟進，銀行主管說「可以省錢都會跟著做，而且對卡友來說沒有影響，因為就是本來都沒有用悠遊卡功能的人」，因為只要卡片有附加值功能就要付一次錢給電子票證公司，以悠遊卡來說，錄碼費用一張卡要50元，如果以中國信託九月有效卡數共594萬張卡計算，可以省下上億元。

除了中信銀，永豐銀行也有新規定。永豐銀行表示，基於持卡人持有信用卡之風險或安全考量，如果核卡後未開卡，或沒有消費交易連續達12個月（含）以上，銀行會進行停卡或是調降信用額度等措施。