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新青安滿周年！2家房貸兆元銀行出列 土銀首度痛失房貸王寶座

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

政府從2023年8月推出新青安政策，至今已滿周年，讓八大公股行庫房貸市占率一路走揚達48%的逾七年半高點，締造了臺銀和土銀這兩家房貸「兆元」銀行，土銀更是有史以來，在2024年首度痛失房貸王寶座。

據金管會截至8月底統計，臺銀房貸餘額1兆592億元、年增16.5%，連四個月站穩兆元大關，蟬聯「房貸王」，土銀房貸餘額1兆185億元、年增8.5%，也連三個月都在兆元以上，兩家公股行庫擠入「房貸兆元」俱樂部。

若與一年前相較（2023年8月），新青安政策推出後，房貸前五大排名中，以不動產專業銀行的土地銀行，首度被臺銀超車，臺銀奪冠，土銀居亞軍，中信銀續居第三，合庫則踢走北富銀拿下第四大，北富銀居就老五。

為何臺銀房貸量「搶搶滾」？行庫主管說，臺銀除有新青安加持，還有2022年開始承作公教人員「築巢優利貸」，兩相力道疊加，讓臺銀房貸量8月底年增16.5%的雙位數成長，也一舉飛越土銀。

據數據顯示，臺銀房貸量是在2024年1月起，以12億元氣走土銀奪冠後，至今連續八個月都穩居房貸王。這也是土銀有史以來，在2024年首度退居老二。

再看房貸排名6~10名，新青安上路滿周年後，也以華南銀踢走國泰世華銀居第六，第一銀氣走玉山位居第八，彰銀（2801）也擠掉台新，重回第十大。

換言之，新青安上路後，前十大房貸行中，臺銀、合庫、華南銀、第一銀和彰銀，這五家行庫的排名，全部往前邁了一個名次，民營銀行全部往後退。

進一步再看八行庫市占率，據金管會統計，8月底全體國銀房貸餘額10兆6,893億元，八行庫房貸市占率已攀升到48.2%的逾七年半高點。

前次高點是2016年底的48.4%，市場預料，新青安帶給行庫這三年的獨門生意，料將讓行庫房貸市占重返2009年五成的榮景。

政府是在2023年8月1日起，由八大行庫推出「新青安房貸」，打出五年寬限期、40年貸款期、3年利率補貼的大旗，一段式青安房貸利率下殺到1.775%，補貼政策到2026年7月31日止。

新青安房貸 臺銀

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