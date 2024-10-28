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蔡明忠旗下道盈實業賣證交所2,000萬股予合庫銀 總金額17億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行28日向富邦集團董事長蔡明忠的道盈實業公司買進臺灣證券交易所普通股2,000萬股，每股交易價格85元，總金額17億元，取得目的為增裕合庫長期股權投資收益。

目前臺灣證券交易所每股淨值達61.43元，合庫此次取得2,000萬股的持股比例為1.5％。占合庫總資產比例0.18％、占業主權益比例為3.37％。

富邦證券今年2月才以每股85.63元、出售2.4萬張證交所股票，買家是國票證券、土地銀行、農業金庫及台企銀，處分利益共6.05億元，並將持股降到符合規定的5％以下。富邦證係因合併日盛證券之後，持有證交所股票逾法定5％上限，因而必須在合併後兩年內處分。

合庫 富邦 股票

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