第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：日本選後謹慎 美、台多頭持續

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製每周金融風險情緒訊號，反應未來一周市場多空情緒。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，本周美、日、台股投資風險情緒均轉正向，美股建議現金水位為0%、日股建議現金水位上升至72%，台股建議現金水位則上升至23%。美股進入超級財報周，財報展望正向，惟需留意11月5日總統大選波動；日本在國會選舉後面臨較大政治不確定性，此外，通膨數據亦出現放緩；台股同樣在美財報正向與大選逼近影響，後市謹慎偏多。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持在0%，美國進入超級財報周，超過150家企業將公布業績，根據LSEG Datastream預估，基於未來12個月的獲利預測，標普500指數的本益比為21.8倍，創近3年最高水準；公債殖利率上周攀升至近3個月最高，反映人們對下任總統寬鬆政策是否持續的疑慮，隨選舉進入倒數計時，市場不確性攀升。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為：美國0-1年短天期公債近三個月波動率為0.24%，顯示利率決動加大；美國0-1年短天期公債與標普500指數近六個月的相關係為-0.73，負相關性續提升；美國0-1年短天期公債近一個月動能提升至9.72%，反應市場審慎態度。強勁的經濟數據可能暫時推升美國公債殖利率，但明年就業市場和通膨放緩的預期正在壓抑聯準會逐步降息的可能性。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值大幅上升至72%，自民黨新任總裁石破茂上任首相後，進行解散國會動作，也造成市場拋售日股的情景，眾議院選舉於周日舉行，選後自民黨與執政聯盟黨席次不過半，結束長達10多年的主導地位，反應選民對於生活成本緊縮與相關選醜聞的不滿情緒，不過，過往統計，國會選後股市有向表現可能，持續關注後續是否有利空出盡表現。上周日本10月核心通膨率降至1.8%，低於央行預估的2%目標值，這是5個月來首次跌破2%，市場原本期盼薪資與服務價格可望推升消費力，但消費未如預期，廠商加價縮手，這也可能為日本央行後續升息添變數。

觀察本周日股情緒風險訊號反應投資風險謹慎態度，主要驅動因子為：賣權和買權交易量大幅下降表明市場參與度下降，看跌期權總交易量大幅下降23.45%，看漲期權總交易量亦下降21.68%，買權未平倉合約總額成長2.47%，市場不確定性和避險活動增加。主要指數（日經225、東證股價指數、日經300）下跌，反應市場低迷情緒。

台灣市場AI風險情緒訊號數值上升至23%，近期市場觀望美財報表現與美國總統大選，受到國際資金略轉向觀望，市場對於下行風險提升、防禦策略加強。本周開始進入美國科技股的超級財報周，市場高度關注美股重量級科技股財報表現，本周將關注些企業的營運表現與產業展望，市場重要指標。

觀察本周台股情緒風險訊號相關指標變化顯示市場前景穩定，主要驅動因子為：看跌期權總交易量下降45.16%，看漲期權總交易量則下降34.14%，兩指標皆見大幅下降，顯示波動性較預期降低、投資者持續謹慎態度，而期貨未平倉合約小幅增加2.45%，表明投資市場穩定，投資部位維持，多空方向並未有明確變動。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場觀察，第一金投信分析，在日本結束國會選舉，同時出現執政黨席次未過半，留意後續政治變數帶來的金融市場波動加大情形；美國將在下周進行總統大選，同樣須留意選舉帶來金融市場短期干擾；本周美國多家科技大型企業財報登場，市場看法偏多，台股與美科技股連動度高，投資看法正向；提醒美、日選舉變動因子加大，台股受惠財報展望，行情審慎樂觀。