中信卡50周年喜迎中信兄弟勇奪總冠軍 天天贈紅包

歡慶中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）10月25日勇奪中華職棒35年年度總冠軍，喜迎隊史第10座總冠軍。感謝廣大球迷對中信兄弟的支持與厚愛，同時歡慶中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）發卡50周年，今年11月1日起推出中信卡天天領紅包、刷卡請吃麥當勞、喝CITY CAFE，再抽50支iPhone16手機，中國信託銀行基金、跨行轉帳折扣以及換匯、信貸等優惠，邀請民眾同享榮耀及喜悅。

為了與支持中信兄弟的象迷卡友喜迎總冠軍，即日起至11月7日止，持中信兄弟聯名卡至中信兄弟直營或網路門市，購買中信兄弟商品滿新臺幣999元，登錄中國信託網路銀行活動專區後，加贈1,000點超象點回饋，邀請好友申辦中信兄弟聯名卡，加碼送中信兄弟專屬授權商品。廣大的中信卡友於11月1日至11月7日活動期間，周一於麥當勞單筆消費滿99元送蛋捲冰淇淋兌換券、周二及周三單筆滿149元送漢堡及中杯可樂兌換券。

LINE Pay綁定中信卡消費，單筆滿新臺幣199元天天皆可領紅包乙份。中信卡友單筆消費滿新臺幣499元，有機會至「中國信託行動銀行APP」領取OPENPOINT 55點兌換序號換CITY CAFE大杯拿鐵1杯；單筆滿新臺幣999元，限量50支iPhone16手機加碼抽。

此外，中信銀行亦祭出多項優惠回饋銀行客戶，11月1日起透過中國信託網路銀行或行動銀行申購基金定期定額及機器人理財─智主投，享免申購手續費、信託管理費，11月7日前每日限量3,500組跨行轉帳免手續費優惠。11月15日前，美元、澳幣、紐幣優利定存年息最高6.50%。

12月31日前，中信銀行客戶以美元等14種幣別定期定額換匯，最高享減碼3.5分優惠；中信銀行My Way外幣數位存款客戶享外幣ATM存／提外幣每月一次免手續費優惠；至中信銀行開立黃金存摺帳戶免手續費、新設定定期（不）定額享終身免手續費、到價撮合手續費5折優惠；信貸首期年利率0.01%，申辦成功再抽RIMOWA行李箱。

中信銀行長期支持臺灣體育發展，2014年起冠名贊助中信兄弟，今年投打戰力成功整合，以全年度勝率第一成績晉級台灣大賽並順利奪冠。為了向下紮根厚植臺灣國球實力，中國信託亦透過「愛接棒計劃」培育24支偏鄉少棒及青少棒球隊。

由中國信託商業銀行連續十年冠名贊助的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，本屆共有213隊參賽，已列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，中國信託力挺臺灣體育發展，持續培植優秀的棒球選手，讓臺灣站上國際舞臺。