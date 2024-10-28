景氣熱、股市強！9月退票金額比率0.22% 逾億元退票戶掛零

國內景氣熱絡、股市高點震盪，個人與企業還款能力轉強。中央銀行28日公布，9月存款不足退票張數共計3,681張，占票據交換張數的比率為0.07％，較8月略減0.01個百分點；存款不足退票金額26億元，占票據交換金額比率為0.22％ ，為三個月新低，較8月減少0.03個百分點，主要是9月並無億元以上大戶退票。

國發會公布9月景氣燈號，亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，加上股市仍維持高點震盪格局，使國人與企業的償債能力不成疑慮。

央行統計顯示，今年8月，億元以上退票大戶共兩戶，個人戶與企業戶各一戶，其中個人戶退票2.2億元，企業戶退票1.3億元，合計退票3.5億元；到了9月，國內景氣熱絡、股市高點震盪，增強個人與企業還款能力，影響所及，當月億元以上的大戶退票罕見「掛蛋」。

央行指出，9月票據交換張數為561萬4,146張，較8月增加39.09％，票據交換金額為1兆1,927億元，較8月增加12.96％，主要是9月較8月增加2個月底峰日。官員說明，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；8月無月底峰日，9月則有2個月底峰日，促使票據交換張數及金額均增加。

央行表示，9月公司戶的退票張數占全體退票張數的比重較8月減少1.17個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重較8月增加2.78個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

金融圈主管分析，長期以來，國內資金均十分寬鬆，因存款不足而發生退票的金額比率多維持在低檔。央行資料顯示，今年前九月，存款不足退票金額比率為0.26%，與去年同期持平。