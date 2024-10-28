快訊

房東用人頭戶辦「新青安」怕被罰 竟向租客提1要求挨批：太貪

北京一小學外傳隨機砍人 多學生濺血倒地…家長放聲大哭

景氣熱、股市強！9月退票金額比率0.22% 逾億元退票戶掛零

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
圖為台灣中央銀行。路透
圖為台灣中央銀行。路透

國內景氣熱絡、股市高點震盪，個人與企業還款能力轉強。中央銀行28日公布，9月存款不足退票張數共計3,681張，占票據交換張數的比率為0.07％，較8月略減0.01個百分點；存款不足退票金額26億元，占票據交換金額比率為0.22％ ，為三個月新低，較8月減少0.03個百分點，主要是9月並無億元以上大戶退票。

國發會公布9月景氣燈號，亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，加上股市仍維持高點震盪格局，使國人與企業的償債能力不成疑慮。

央行統計顯示，今年8月，億元以上退票大戶共兩戶，個人戶與企業戶各一戶，其中個人戶退票2.2億元，企業戶退票1.3億元，合計退票3.5億元；到了9月，國內景氣熱絡、股市高點震盪，增強個人與企業還款能力，影響所及，當月億元以上的大戶退票罕見「掛蛋」。

央行指出，9月票據交換張數為561萬4,146張，較8月增加39.09％，票據交換金額為1兆1,927億元，較8月增加12.96％，主要是9月較8月增加2個月底峰日。官員說明，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；8月無月底峰日，9月則有2個月底峰日，促使票據交換張數及金額均增加。

央行表示，9月公司戶的退票張數占全體退票張數的比重較8月減少1.17個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重較8月增加2.78個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

金融圈主管分析，長期以來，國內資金均十分寬鬆，因存款不足而發生退票的金額比率多維持在低檔。央行資料顯示，今年前九月，存款不足退票金額比率為0.26%，與去年同期持平。

央行 景氣燈號

延伸閱讀

需求不振 中9月工業利潤暴減27% 拖累前九月同比轉負

囤房族租金獵漏 半數補稅

千張大戶連4週增的台積電受惠股：亞翔

100多萬存銀行後｢蒸發｣？女稱每次存入當天就被提現 銀行回應了

相關新聞

景氣熱、股市強！9月退票金額比率0.22% 逾億元退票戶掛零

國內景氣熱絡、股市高點震盪，個人與企業還款能力轉強。中央銀行28日公布，9月存款不足退票張數共計3,681張，占票據交換...

日本政壇巨震 日圓匯率達3個半月甜甜價

日本政壇大地震，日圓應聲走貶，28日截至午時許臺銀日圓現鈔賣出牌價最低達「0.2121」，寫3個半月新低；以10萬台幣試...

不動產貸款創新低 房仲業分析三大原因 指市場買氣穩健

不動產放款金額續創新高，違約率持續下探。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建築貸款與購屋貸款逾放比創新低，有三大原因...

培養未來羽壇新星 集保盃羽球聯誼賽熱血開賽

臺灣集中保管結算所主辦「第一屆集保盃羽球聯誼賽」，10月25、26日在台東縣立羽球館熱血開賽，來自宜花東五所國中小的參賽...

康和證券通過 ISO 27001:2022 轉版驗證 接軌新國際安全標準

康和證券（6016）長期致力於資訊安全，早在十多年前就已通過ISO 27001:2013驗證，而當國際標準組織(ISO)...

智慧經營／凱基投信總經理張慈恩 產品創新 不做me too

俐落的短髮，一身剪裁合身的西裝，凱基投信總經理張慈恩一上台，流利的口條，滿身是吸引目光的氣場。多年在外商的歷練，帶領的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。