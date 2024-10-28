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永豐銀推獨家支援五國語言移工繳費機 匯款回鄉速到帳

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐銀行28日正式推出獨家首創、支援五國語言的移工繳費機，為全臺灣約80萬名外籍移工打造金融友善環境。

永豐銀行表示，移工繳費機透過創新科技與移工匯兌業者－東聯互動（EUI）整合串接，加速作業流程提供快速匯款、便利繳費的金融服務，並將深入移工生活圈於車站、工廠、宿舍等據點設置機臺，預計2025年將於全臺灣北、中、南各地陸續完成布建，提升移工金融體驗。

在臺移工人口逐年攀升，但礙於語言及匯款手續費高昂等因素，難以享有完善金融服務；永豐銀行表示，為提升移工金融體驗，自2013年起，領先業界陸續推出移工薪轉貸款、跨境匯款、信用卡等普惠金融服務，此次與東聯互動合作打造支援印尼、越南、菲律賓（英文）、泰國、中文等語言的移工繳費機，協助快速匯款回鄉與便利日常繳費。

永豐銀行表示，移工自東聯APP下載匯款或繳費QRcode，即可至移工繳費機臺掃碼並存入現金支付，完成後東聯互動將收到通知、即時匯出款項，實現當日匯款、當日到帳的金融友善服務。永豐並以標準化流程，監控匯款交易符合AML（Anti Money Laundering；反洗錢偵測）規範，協助東聯大幅減少匯款作業時間。

東聯 永豐銀行 移工

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