台塩海洋鹼性離子水 獲選2024全民運指定用水

2024全民運動會於10月26日至31日在屏東盛大登場！本次全民運33項比賽項目，創下歷史新高，集結全台逾1萬3千位跨縣市跨年齡的選手們，大展身手，精彩過招。台塩海洋鹼性離子水獲選屏東全民運指定用水肯定，滿足賽會飲水需求，臺鹽公司用好水支持參賽者們全力以赴，綻放榮光。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，響應全民運賽事推廣全民運動核心精神，臺鹽公司以行動支持全民喝好水，特別贊助廣受運動員喜愛的台塩海洋鹼性離子水，守護選手的健康。祝福與會參賽者在競技場上挑戰極限，成就無可取代的人生。

台塩海洋鹼性離子水二度蟬聯獲選全民運指定用水殊榮！台塩海洋鹼性離子水取自台灣海峽乾淨海水，透過離子交換膜電透析專利製程，再經過濾、電解、冷凝工法，形成甘甜熟水口感、富含海洋微量精華、快速解渴補水等優勢特色，深獲鄭怡靜、程銘志等多位專業運動員推薦，是他們備戰、出賽時無可取代的好夥伴。

台塩海洋鹼性離子水以其口感純淨甘甜與快速補水的特性，成為運動員、馬拉松、戶外活動補給首選，臺鹽公司響應奧運年帶動全民體育風潮，邀請啦啦隊富邦女孩擔任台塩海洋鹼性離子水年度代言人，廣告片中女孩們化身活潑、健美的運動會選手，並暢飲台塩海洋鹼性離子水，引起廣大網友迴響，創下超過50萬點閱率。

台塩海洋鹼性離子水「飲」領市場健康風潮20餘年，為台灣市場首支鹼性機能水，臺鹽公司持續推廣高品質飲水理念，致力為消費者提供卓越的飲用體驗，實踐全人健康新主義。