不動產貸款創新低 房仲業分析三大原因 指市場買氣穩健

不動產放款金額續創新高，違約率持續下探。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建築貸款與購屋貸款逾放比創新低，有三大原因，一是利率水準仍低；二、市場買氣穩健；三則是行庫精篩客戶。

根據金管會最新統計，今年9月建商建築貸款融資餘額逾3.8兆元，消費者購屋貸款餘額也超過10.8兆元，雙創歷史新高，逾放比則續創歷史新低，9月建築貸款逾放餘額僅8.6億元，逾放比0.02%為史上最低，購屋貸款逾放餘額67.5億元雖較上月略增，但逾放比率仍為0.06%的歷史低點。

台灣房屋表示，不論建商還是一般消費者，現階段貸款負擔能力都還不錯，貸款違約狀況來到史上低檔。

張旭嵐說，「逾放比」指貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，反映申貸戶繳款的不穩定程度，自2020年底央行信用管制重出江湖以來，政府端出實價登錄2.0、房地合一2.0、平均地權條例修正、囤房稅2.0等政策為房市降溫，加上期間央行六度升息，整體融資成本提高，外界原預期市場轉淡後，墊腳購屋的貸款族恐湧現一波斷頭潮。

她進一步指出，從逾放比愈來愈低的結果來看，今年9月建築貸款逾放比，較2022年3月央行首度升息時的0.06%更低，購屋貸款逾放比0.06%，更是遠低於2007年到2008年金融海嘯時期的1.5到1.62%，顯示房地產放款體質趨向健康發展。

張旭嵐分析三大原因，第一，利率水準仍低：央行雖六度升息，但整體利率在歷史上依然是相對低水位，尚在可負擔範疇。

第二，市場買氣穩健：建商多採預售，今年前三季市況旺營收好，少有無法還款的情況，建商無急售倒貨的壓力；而今年房市買氣佳，若房貸戶遇上資金瓶頸，仍有機會順利出售，且股市走俏，房貸戶周轉資源多，也降低繳不出房貸的可能性。

第三，行庫精篩客戶：央行信用管制實施後，銀行不論對建商還是對一般消費者的放款，都趨向保守，嚴選負擔能力佳的優質客戶，降低貸款違約風險。