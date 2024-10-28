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全民期權講堂輕鬆學習 期交所舉辦免費交易人期貨及選擇權課程

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

期交所積極響應行政院「亞太資產管理中心」，以及金管會「留財引資」、「投資台灣」之核心計畫，推動期貨教育不遺餘力，賡續舉辦「113年第4季交易人期貨及選擇權課程」，持續協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

本課程113年第3季已辦理9堂課，採線上授課方式辦理，學員涵蓋全臺交易人，課程反應良好，113年第4季自12月起，加開台北實體課程，辦理時程規劃於10月份(7、8及9日)週一至週三下午3時至5時、11月份(5、6及7日)及12月份(3、4及5日)週二至週四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含3堂課，每堂2小時之課程及兩項課程主題，第1堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城半導體期貨、個股期貨介紹(包含ETF期貨)及微型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導；第2、3堂「期貨及選擇權策略及應用(上) (下)」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除美國費城半導體期貨、個股期貨及微型臺指期貨之運用說明，也將著重近期地緣政治下布蘭特原油期貨及黃金期貨交易策略、以及現貨市場震盪及美國降息下，如何運用個股期貨之交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所廣邀期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富之實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。本季課程內容將重點介紹期交所提供交易人之投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由本課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

本活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「113年第4季交易人期貨及選擇權課程」報名及查詢已報名之課程。持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進行課程報名或查詢相關資訊。

期交所以「TAIFEX Cares」作為企業識別標語，彰顯期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景，將持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及。

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