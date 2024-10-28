培養未來羽壇新星 集保盃羽球聯誼賽熱血開賽

臺灣集中保管結算所主辦「第一屆集保盃羽球聯誼賽」，10月25、26日在台東縣立羽球館熱血開賽，來自宜花東五所國中小的參賽選手在球場上揮灑汗水，展現平日練習的成果，爭取個人及團體賽的榮譽；在勝負以外，小球員也展現以球會友的精神，更讓現場觀眾看見抬灣羽壇未來的希望。

集保結算所董事長林丙輝表示，羽球是非常適合國人體格發展的運動，也是我國奧運重點奪牌項目，歷年來台灣選手在奧運賽場上發光發熱，為國家爭取無數榮耀。今年巴黎奧運，李洋、王齊麟衛冕男雙金牌，寫下奧運男雙新猷；戴資穎位居世界女單球后長達214週，也是前無古人的成就。

林丙輝表示，每位選手在取得佳績的背後，都是選手與教練團在無數日夜付出的努力，希望透過集保結算所長期對基層羽球的贊助，讓選手無後顧之憂，支持羽球運動的永續發展。這屆羽球聯誼賽最後由宜昌國中勇奪國中團體組冠軍，國小團體組則由大王國小獲得冠軍金盃。

集保結算所秉持「利他共好」的精神，常年投入公益，力挺體育活動，自2016年起陸續捐助宜蘭縣大湖國小、員山國中，花蓮縣宜昌國中、臺東縣大王國小、綠島國小等校，協助基層羽球扎根。透過舉辦這次聯誼賽，集保結算所期待能助力每位選手增加對戰經驗並提升自信，成為下一個為國爭光的羽壇新星。