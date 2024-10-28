快訊

算力即國力…量子運算將成下一代科技爭霸戰

又是未成人犯案！桃園女童白天遭強擄 狂喊「救我」17秒無人發現

MLB／大谷翔平左肩傷勢無礙G3可望出賽 「今天狀況已經好到嚇人」

康和證券通過 ISO 27001:2022 轉版驗證 接軌新國際安全標準

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券通過ISO 27001:2022轉版驗證，由康和證券董事長鄭大宇(右三)代表接受台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁鮑柏宇(左三)頒發證書。康和證券總經理陳志豪(右二)、資訊長張志堅(右一)、資安部資深協理王弘翕(左一)、SGS客戶經理張芸芝(左二)(康和證券/提供)
康和證券通過ISO 27001:2022轉版驗證，由康和證券董事長鄭大宇(右三)代表接受台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁鮑柏宇(左三)頒發證書。康和證券總經理陳志豪(右二)、資訊長張志堅(右一)、資安部資深協理王弘翕(左一)、SGS客戶經理張芸芝(左二)(康和證券/提供)

康和證券（6016）長期致力於資訊安全，早在十多年前就已通過ISO 27001:2013驗證，而當國際標準組織(ISO)推出ISO 27001:2022新版標準後，康和證成立專案團隊積極展開轉版準備工作，於今年8月順利通過驗證，並於日前舉辦授證儀式，由康和證券董事長鄭大宇代表接受台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁鮑柏宇頒發證書。

鄭大宇表示，在資訊科技日新月異發展的時代，康和證期許能成為金融科技創新的尖兵，然而在不斷創新的過程中，往往伴隨著各種複雜的安全威脅與挑戰。為了應對這些威脅與挑戰，康和證投注了許多的資源在持續強化系統化管理和保護公司內部及客戶的敏感數據，而ISO 27001:2022國際標準洽好提供一套可依循的資訊安全管理框架。

這次新版ISO 27001轉版驗證，主要是從資訊安全（Information Security）面向延伸至網路安全（Cybersecurity）及隱私保護（Privacy protection），將原114項控制措施濃縮為83項，並因應當前資訊技術演變，新增11項控制措施，整合為93項；新版也將原14個控制領域，改為四大控制主題（組織、人員、實體與技術）來闡述管控重點。

近年來隨著數位金融逐漸普及，個人資料安全、資訊安全防護、情資威脅等議題也成為金融業關注的重點，康和證為深化內部控制三道防線及職務區隔，於2023年10月新設「資訊安全部」為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業之有效性，並於2024年6月設置「資訊安全長」，綜理資訊安全政策推動及資源調度事務，同時將資安防護問責層級提升至董事會、擴大資訊安全人力編制、辦理各類資訊安全檢測與實兵演練，用具體行動展現組織提升資訊安全防護之企圖心。

因此，通過 ISO 27001:2022 轉版驗證，除了標誌著康和接軌新版國際安全標準，也體現公司在資訊安全管理領域的投入與信念。同時，鄭大宇也期勉未來康和證將繼續以ISO 27001:2022標準為基礎，建構安全的金融科技創新發展環境，提供客戶安心、便利與多樣化的金融服務。

康和證券通過ISO 27001:2022轉版驗證，由康和證券董事長鄭大宇(右)代表接受台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁鮑柏宇(左)頒發證書。(康和證券/提供)
康和證券通過ISO 27001:2022轉版驗證，由康和證券董事長鄭大宇(右)代表接受台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)副總裁鮑柏宇(左)頒發證書。(康和證券/提供)

科技股 金融科技

延伸閱讀

京元電拚2050年累計節電2.5億度 100%使用綠電

康和證券首獲國家品牌玉山獎「全國首獎」 成首家獲獎非金控券商

立委盼國發基金促成金融科技獨角獸 卓榮泰回應了

台南製造業碳足跡管理工作坊 輔導開啟綠色商機

相關新聞

智慧經營／凱基投信總經理張慈恩 產品創新 不做me too

俐落的短髮，一身剪裁合身的西裝，凱基投信總經理張慈恩一上台，流利的口條，滿身是吸引目光的氣場。多年在外商的歷練，帶領的是...

富邦證反詐績優 獨董按讚

富邦證券獨立董事洪茂蔚、陳憲煒及侯文軒高度關切公司反詐具體作為，上周四（24日）董事會後聽取富邦證券反詐騙執行情形簡報，...

南山宣導防詐 深入15鄉鎮

詐騙案件層出不窮，為強化民眾識別詐騙的能力，今年南山人壽深入雙北、台中、台南、高雄、屏東等縣市舉辦實體防詐騙講座，預計至...

國銀新南向放款看增2,000億 全年拚雙位數成長

金管會統計，今年9月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,787億元，月增107億元，累計前九月新增放款量1,932億元，...

國銀在新南向市場 民營壓過公股三個原因

金管會統計，國銀在新南向市場，累計前九月新增放款量前五大，依序為永豐銀、北富銀、中國信託商銀、國泰世華銀和台新銀，全由民...

輪椅族福音 容膝式ATM掀風潮 八家銀行有意引進

落實普惠金融，近期銀行業陸續引進容膝式ATM，照顧輪椅族的需求，凸顯從主管機關到金融機構，對無障礙設施及公平待客的重視，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。