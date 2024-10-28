悠遊信用卡 明年起強化防盜刷

大型發卡銀行為了強化防盜刷，近來已陸續通知卡友明年一月一日即將新上路的新措施，其中最新規定，自己所經營的店面高額、多次消費，銀行不見得願意通過授權，另外，如果信用卡具悠遊卡或一卡通，一年以上沒有動用自動加值儲值，到期後銀行就不會續發相關功能卡片。

此外，持卡人經核卡後，連續一年以上未開卡或沒有消費，基於風險評估將有權直接停卡。銀行之所以特別從明年一月一日開始約定，就是避免防詐管理出現客訴。

全國發卡量最大、有效卡數最多的中信銀，上周六通知客戶多項明年元旦開始上路的防盜刷新規定，金融圈認為，以中信銀在信用卡市場領頭羊地位，新發布的規定對其他銀行將有帶頭作用。

新規定中包括持卡人所持任一信用卡的信用卡銷帳編號經通報為警示帳戶，銀行將有停卡的權利。先前為了防詐，中信銀行已要求卡友，如購買高變現性物品或在自己服務的商店刷卡消費、繳款不正常等情況，銀行有權保留授權與否權利，最新加入自己「經營」的店也受規範。

還有「溢繳信用卡款項」也是重要觀察指標，若溢繳款過多，必要時銀行也限制持卡人刷卡。

過去簽帳時間、地點、項目異常已入列銀行可限制或拒絕授權刷卡指標，這次中信銀還新加入「次數異常」新指標，強化防盜刷或洗錢。

除中信銀，永豐銀行也通知卡友自己經營或服務的特店刷卡消費規定，而對核卡後一年沒開卡或消費，永豐銀也將停卡或調降額度，且會在兩個月前通知。

另外最常用的電子交通錢包如悠遊卡、一卡通儲值，銀行也開始列管，防盜刷者把不法資金存在凍結的錢包裡。像是中信銀通知客戶明年起，持卡人於悠遊聯名卡連十二個月以上未使用自動加值功能，聯名卡有效期間屆滿時，只會續發「無附加悠遊卡功能」信用卡，並辦理「餘額轉置」，將卡片掛號寄回銀行。

而一次性密碼（OTP）認證，若以後沒有通過，不論金額多少都必須要當場簽名或使用簽帳單。以中信銀明年上路新規定，網路或行動裝置刷卡訂購商品或取得服務，只有採信用卡國際組織規範的任一網路安全認證機制，包含VISA驗證服務、MasterCardSecureCode驗證、JCBJ/Secure等，發卡機構得以簡訊或推播方式發送OTP至留存手機門號，以及經發卡機構完成設備認證行動裝置，才可不用簽帳單或當場簽名。