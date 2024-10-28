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熊本出張所開業／玉山銀 拚跨境金融服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山銀行熊本出張所在十月廿五日晚宴匯聚各界代表，玉山經營團隊與玉山合唱團向與會貴賓表達感謝祝福。圖／玉山金控提供
玉山銀行熊本出張所在十月廿五日晚宴匯聚各界代表，玉山經營團隊與玉山合唱團向與會貴賓表達感謝祝福。圖／玉山金控提供

玉山銀行熊本出張所（支行）於十月廿三日開業，廿五日舉行晚宴，玉山金控董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往熊本參加，包括前防衛大臣木原稔眾議員、熊本縣知事木村敬、熊本市市長大西一史、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊，以及日本在地企業、重要商會團體、台商代表均親臨會場表達祝賀。

黃男州表示，日本與台灣互為重要貿易夥伴，商業往來頻繁，在半導體供應鏈的全球布局下，九州及熊本已成為半導體產業重鎮，未來玉山會透過東京、福岡、熊本三地密切合作，共同服務日本與台商企業，延伸玉山台灣及海外十一個國家地區卅三個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融服務需求，成為顧客海外發展的最佳靠山。

木村敬表示，TSMC進駐以來，吸引半導體產業至熊本設廠，帶動維修保養、物流倉儲等產業發展，玉山是台灣中小企業金融首選銀行，期待能夠成為台資企業進駐九州的最佳助力，持續促進台灣與熊本各方面的交流。

大西一史表示，今年四月玉山銀與熊本市政府簽署MOU，共同促進台灣與熊本間經濟、觀光、體育等領域交流，目前兩地直航每周班次高達十二班，台灣旅客占熊本市外國旅客達四分之一，玉山開設熊本出張所，可進一步推動更多合作商機。

陳銘俊則指出，玉山銀行是在日本成長最快速的台資銀行，更是第一家於九州布局的台資銀行，已與在地建立深厚友誼，隨半導體產業蓬勃發展，台灣與九州關係日益緊密，玉山一定能成為台商最好的夥伴。

半導體 熊本 玉山

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