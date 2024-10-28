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國銀新南向放款 年增將破2千億
據金管會統計，二○二四年九月底國銀對新南向十八國放款餘額一兆七千七百八十七億元，月增一○七億元，累計前九月新增放款量一九三二億元，銀行圈指出，九月美國啟動降息循環，新南向經濟動能穩，兩大利多助攻國銀第四季新南向放款動能，全年新增放款量可望衝破二千億元大關。
一旦全年新增放款量衝破二千億元，將是至少近六年來次高。若以年度新增放款目標來看，今年前九月新增放款一九三二億元，已是全年放款目標額六百三十四億元的三倍，是連續第七個月超標達陣。
金管會指出，累計前三季放款量增加是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加。據統計，國銀對印度市場，累計前九月新增放款量大增九百五十三億元傲視群雄，澳洲放款大增九百二十八億元次之，新加坡也增加了四百二十五億元，第四大是菲律賓增加一百二十億元。
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