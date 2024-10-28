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富邦證反詐績優 獨董按讚

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
富邦證券董事會高度重視反詐騙，富邦證券董事長程明乾（中）、總經理郭永宜（左起）以及三位獨立董事侯文軒、洪茂蔚、陳憲煒於富邦證券反詐騙執行情形簡報會議前合影。富邦證券／提供
富邦證券董事會高度重視反詐騙，富邦證券董事長程明乾（中）、總經理郭永宜（左起）以及三位獨立董事侯文軒、洪茂蔚、陳憲煒於富邦證券反詐騙執行情形簡報會議前合影。富邦證券／提供

富邦證券獨立董事洪茂蔚、陳憲煒及侯文軒高度關切公司反詐具體作為，上周四（24日）董事會後聽取富邦證券反詐騙執行情形簡報，肯定經營團隊推動反詐騙各項作為，進一步瞭解今年以來的詐騙案件態樣，以及公司具體作為及處理機制，並對此充分交換意見。

富邦證券與刑事警察局簽署合作備忘錄儀式、邀請刑事警察局預防科科長林書立為公司中高階主管進行實體教育訓練等活動，獨董均積極參與。

今年至9月底，富邦證券透過反詐騙專線、LINE、分公司電話或臨櫃等方式，協助客戶處理詐騙案件，因此成功攔阻客戶詐騙匯款逾4,600萬元，成為守護客戶資產的重要力量。

三位獨立董事於簡報會議上，對於富邦證券積極推動反詐及阻詐成果表示肯定，建議公司可以與時俱進地精進防制詐騙措施，包括時時更新詐騙手法、樣態，並分享給客戶與同仁，以落實公平待客之「注意與忠實義務原則」。

詐騙案件頻傳，富邦證券積極投入反詐騙行動，成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，提升反詐運作機制；並與國內外資安機構合作，打造堅強的反詐騙監控防線，透過不斷優化偽冒監控機制和應變流程，阻絕詐騙案件於源頭。在董事長程明乾的指示下，各單位以最高規格投入反詐騙行動，善盡金融機構的社會責任。

富邦證券也攜手警政單位共同打擊詐騙，包括與警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，針對反詐騙作為進行緊密合作，也邀請警政單位主管對公司中高階主管進行教育訓練。富邦證券亦將「投資反詐宣導」活動帶入社區鄰里，與台南市政府警察局第一分局合作，透過與警政單位公私協力，共同落實在地反詐行動。

客戶 詐騙 警察

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