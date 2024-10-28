分行建築老舊 「容膝式 ATM」推廣有瓶頸

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

容膝空間的無障礙ATM想推廣全台，首先要面臨分行老舊問題，民營銀行總經理點出，成本不是重點，許多分行因為位處老舊建築，或是環境困難，例如位於二樓，就面臨分行必須重新裝潢或搬遷，才能設置容膝式ATM。

銀行高層主管說，許多分行長期服務老舊社區，不可能說搬就搬，針對這些分行，就必須思考推出整合線上與線下服務，提升輪椅組的金融服務。

國內輪椅族金融友善缺口，來自傳統ATM並沒有容納輪椅族的膝蓋空間，因此金管會預計今年底前將完成34家銀行與中華郵政訪查。官員初步發現，有些分行地點距離身障者太遠，而有些大型銀行ATM雖然多設在便利商店，但環境仍然不利於身障者使用，這些據點都希望銀行業能先行盤查。

主管 身障者 輪椅

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