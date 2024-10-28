國銀友善客戶 從精進機台做起
台灣2023年普惠金融指標衡量結果，ATM台數指標冠全球，反映國人取得金融服務便利度高，因此國銀友善金融，可以先從精進ATM、更貼合各個不同民眾需求出發。
廠商指出，目前市場上主要自動櫃員機供應廠商有三商電腦（代理日商HITACHI）、安迅資訊系統（NCR）及迪堡多富（Diebold Nixdorf）。
彰銀（2801）領先同業在2023年引進容膝式ATM，主打面板獨立向外突出，操作螢幕設有具防窺功能及提供鍵盤輸入時的防窺遮罩，該款ATM不僅符合內政部之自動化服務操作標準及美國ADA無障礙設計標準，還考量了輪椅使用者的需求，提供容膝空間。
其他銀行則以符合無障礙規範的ATM為主。國泰世華銀全台逾5,000台ATM皆100%符合無障礙規範。北富銀目前全台ATM均符合無障礙設施規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言