國銀友善客戶 從精進機台做起

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台灣2023年普惠金融指標衡量結果，ATM台數指標冠全球，反映國人取得金融服務便利度高，因此國銀友善金融，可以先從精進ATM、更貼合各個不同民眾需求出發。

廠商指出，目前市場上主要自動櫃員機供應廠商有三商電腦（代理日商HITACHI）、安迅資訊系統（NCR）及迪堡多富（Diebold Nixdorf）。

彰銀（2801）領先同業在2023年引進容膝式ATM，主打面板獨立向外突出，操作螢幕設有具防窺功能及提供鍵盤輸入時的防窺遮罩，該款ATM不僅符合內政部之自動化服務操作標準及美國ADA無障礙設計標準，還考量了輪椅使用者的需求，提供容膝空間。

其他銀行則以符合無障礙規範的ATM為主。國泰世華銀全台逾5,000台ATM皆100%符合無障礙規範。北富銀目前全台ATM均符合無障礙設施規範。

使用者 美國

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