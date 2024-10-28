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輪椅族福音 容膝式ATM掀風潮 八家銀行有意引進

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
彰銀設置國內首台專門設計具有容納膝蓋空間的無障礙ATM。 記者楊筱筠／攝影
彰銀設置國內首台專門設計具有容納膝蓋空間的無障礙ATM。 記者楊筱筠／攝影

落實普惠金融，近期銀行業陸續引進容膝式ATM，照顧輪椅族的需求，凸顯從主管機關到金融機構，對無障礙設施及公平待客的重視，目前至少有八家金融機構有意願引進。據了解，廠商供不應求，已經出現「大缺貨」狀況，銀行總經理更直言「想買得排隊」。

為補足輪椅族普惠金融缺口，近期由彰銀（2801）與永豐銀率先展示容膝式ATM的使用情形，此外包括外銀子行滙豐銀、渣打銀，以及本土台中銀、華泰銀、高雄銀、陽信銀等，據了解都已經到彰銀參觀容膝式ATM，整體金融機構在三年內將開始積極布點。

金管會下半年啟動第三輪銀行無障礙設施訪查，加計去年與上半年訪查，等同完成34銀行與中華郵政全面訪查。銀行局指出，去年第4季訪查11家本國銀行提出建議，永豐銀與彰銀精進達到典範效果，銀行局未來將繼續辦理類似訪查，推廣到其他金融機構。

國內輪椅族金融友善缺口，來自傳統ATM沒有容納輪椅族的膝蓋空間，金管會身體力行，2022年起展開金融機構無障礙設施訪查，2022年完成十家國銀與中華郵政訪查，2023年完成11家，今年預計啟動第三波無障礙設施訪查餘下12家，市場估計最終報告預計在明年出爐。

公股行庫中的彰銀為國內首推「容膝式ATM」的銀行，近期對外亮相「容膝ATM」，吸引金管會主委彭金隆親自參訪，這台打造獨特友善輪椅族的ATM使用介面，並增加容納輪椅族膝蓋的友善空間，已引爆國銀間搶購。

彰銀指出，這台ATM建置成本超過一般ATM五成，由廠商親自派遣人力在分行調整，目前已經在南港分行、北門分行以及古亭分行設置，不但具備防窺功能，配合設置地點，調整上方光源及亮度，讓使用者進行操作時更加舒適。

為了能搶到貨，據了解，彰銀更已經積極拜託廠商安迅資訊（NCR），在缺貨狀態下設法提供。彰銀已經訂出目標，年底前要再增設二台、明年增設六台。

彰銀表示，年底前預計在台中分行、南台南分行分別各設置一個，明年則至少再於六家分行設置，將優先設置在有搬遷規劃的分行。

永豐銀則指出，未來三到五年所有分行都要打造成無障礙分行，短期六都行政區每個分行都可以設至一台「具容膝式ATM」，中長線也會選在有搬遷計畫分行，設置容膝式ATM。

中華郵政 永豐 輪椅

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