國銀在新南向市場 民營壓過公股三個原因

金管會統計，國銀在新南向市場，累計前九月新增放款量前五大，依序為永豐銀、北富銀、中國信託商銀、國泰世華銀和台新銀，全由民營銀行稱霸，光前五大新增放款量就達1,125億元，占整體國銀新增放款的58%，顯示新南向放款量近六成都是民營銀貢獻。

公股行庫明明在新南向市場設點最多，為何放款量拚不過民營？行庫圈認為有三大主因，一，民營銀行比公股更敢低價搶市，又或是如中信銀在泰國、菲律賓和印尼都有子行，據點多、贏面也大。

二，多年行庫在新南向市場偏好企金，放款曝險水位可能已偏高，也可能是客戶信用評等不符公股需求。

三，部分新南向市場利差太低，降低公股承作意願。如9月美降息後，銀行資金成本僅降了35個基本點，但整體外幣放款利差卻大減50個基本點（1個基本點是0.01個百分點），部分新南向市場利差更低。

行庫主管也坦言，公股海外市場都是以發展企金，財富管理的確是未來趨勢，未來新南向台商財管業務，將是行庫開發的重點。

據金管會統計，新南向市場中，今年前九月永豐銀新增放款量達277億元居冠，北富銀新增229億元次之，中國信託商銀增加221億元緊追，國泰世華銀增加219億元，第五大是台新銀新增179億元。