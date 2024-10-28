國銀新南向放款看增2,000億 全年拚雙位數成長

金管會統計，今年9月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,787億元，月增107億元，累計前九月新增放款量1,932億元，銀行圈指出，9月美國啟動降息循環，新南向經濟動能穩，兩大利多助攻國銀第4季新南向放款動能，全年新增放款量可望衝破2,000億元大關。

一旦全年新增放款量衝破2,000億元，將是至少近六年來次高。新高紀錄是2022年受惠疫後遞延資金需求爆發，全年大增2,657億元。

若以年度新增放款目標來看，今年前九月新增放款1,932億元，已是全年放款目標額634億元的三倍，是連續第七個月超標達陣。

國銀對新南向18國放款餘額 圖／經濟日報提供

9月美元對台幣續貶0.8%，使換算成台幣計價的放款量僅月增107億元，顯示美元貶值讓新增放款量「縮水」。若以9月底美元匯率31.688元換算，9月底國銀新南向放款餘額561.32億美元，月增7.78億美元。

銀行圈認為，10月美元對台幣轉升值，有利換算成台幣計價的放款量，10月國銀新南向放款量可望續增。

金管會公布國銀新南向放款統計。今年首季美元走強，新增放款量1,207億元攻頂，第2季美元持平，卻因企業作帳還款使放款量增額降到362億元，第3季美元走貶，新增放款量僅363億元。

累計前三季新增放款量1,932億元，推升9月底國銀新南向放款餘額攀升到1兆7,787億元，年增9.63%，全年有機會挑戰雙位數成長。

金管會指出，累計前三季放款量增加是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加，又以印度、澳洲、新加坡等三大市場，有新增授信案。

據金管會統計，國銀對印度市場，累計前九月新增放款量大增953億元傲視群雄，澳洲放款大增928億元次之，新加坡也增加了425億元，第四大是菲律賓增加120億元。

若以單月來看，9月單月澳洲新增放款量大增153億元，是印度新增52億元的近三倍，顯示澳洲市場資金需求轉趨熱絡。