櫃買新官網 聚焦股債雙核心

櫃買中心歡慶成立30周年，為提供投資人更優質的資訊服務，昨（27）日正式推出全新官網，以「股債雙核心、永續向前行」為主軸，結合數位化與視覺化等設計理念，打造一個更具互動性、直觀性且貼近使用者需求的網路平台。

櫃買中心表示，30年來持續透過多層次股票市場扶植優質創新企業及核心戰略產業，同時精進債券市場協助企業及政府強化永續競爭力，新官網以股債雙核心及大台北宏觀視角讓國內外使用者快速認識櫃買中心（Taipei Exchange）。

另為提供企業永續發展與轉型更便捷的服務，新官網中建置永續發展區塊，讓市場參與者便於掌握永續相關訊息，同時將查閱率高的「上櫃公司入口網」、「市場訊息中心」及「ETF訊息中心」等專區置於網站明顯位置，另將上千項資訊項目重新彙整於主選單，依商品與服務分區再輔以發行、交易及訊息等進行次分類，運用大型選單（Mega Menu）展開選項，以利使用者更快速便利地查詢櫃買中心豐富且多元化之資訊。

此外，新官網以更直觀方式結合視覺美化與影音資訊，採用響應式網頁（RWD）設計，提升使用者在不同行動裝置的瀏覽體驗並提供流暢便捷的數位服務。

櫃買中心新版官網於10月27日正式上線啟用，網址為https://www.tpex.org.tw，舊版官網則轉移至網址https://wwwov.tpex.org.tw繼續提供服務至明年5月31日。