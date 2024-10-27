櫃買推永續債 紅到國際

櫃買中心深耕永續發展債券市場，成果獲國外機構肯定。截至今年9月底，我國永續發展債券市場累計發行金額已達6,336億元，累計發行檔數達227檔，並已連續四年發行金額突破千億元，氣候債券倡議組織（CBI）更指出，櫃買中心永續發展債券市場是高品質的市場。

櫃買中心2017年推出綠色債券以來，透過市場制度接軌國際、商品範疇擴大並與國際同步以及個案輔導等機制，吸引國內外發行人熱烈參與。

在企業逐步重視氣候變遷議題及響應ESG投融資理念下，本國債券發行人參與愈來愈踴躍。今年除持續參與發行的台積電（2330）、台電等企業，更有北高市府作為國內政府機構代表首度參與發行。

永續發展債券為引導資金投入公共建設及社扶措施的重要平台，例如北高市府所募資金即投入其捷運興建計畫、外銀在臺分行用於國內綠能產業建設放款。櫃買中心將積極協助國家重大公共建設的潛在發行人，例如中央政府、地方政府及國家住宅及都市更新中心等，成功發行永續發展債券，以持續引導資金投入落實國家淨零與居住正義的重大投資項目。

另外，櫃買中心也於今年8月推出永續發展債券費用補貼措施，希望藉此提供政府及國內中小企業實質支持與協助。

此外，櫃買中心自2017年推出追蹤外國債券指數的ETF上櫃掛牌，市場成長快速，我國已成為亞洲最大的債券ETF市場，截至今年9月底已有86檔上櫃債券ETF，總發行規模達2.89兆元，持續創歷史新高。

債券ETF發展至今占國內整體ETF市場約五成，隨市場規模成長，今年次級市場總成交金額達2.47兆元，成交日均值達137.3億元，相較去年日均值50.7億元大幅成長171%。

為促進債券ETF市場發展，櫃買中心建議停徵證券交易稅、實施債券ETF流動量提供者制度、完成債券ETF營業處所交易資訊申報系統、建置ETF鉅額詢價平台及「ETF訊息中心（ETF InfoHub）」資訊網站，並透過投資人教育宣導及提供獎勵措施積極推動債券ETF散眾化，以增進債券ETF商品的交易量及擴大基金規模。

展望未來，櫃買中心表示將發展符合國際標準更切合在地化需求的永續發展債券商品，引導資金投入重大公共建設及長照等社扶措施，也將積極推動主動式ETF及被動式多資產ETF的櫃檯買賣制度。