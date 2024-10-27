櫃買推永續債 紅到國際

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
上櫃債券ETF市場概況
上櫃債券ETF市場概況

櫃買中心深耕永續發展債券市場，成果獲國外機構肯定。截至今年9月底，我國永續發展債券市場累計發行金額已達6,336億元，累計發行檔數達227檔，並已連續四年發行金額突破千億元，氣候債券倡議組織（CBI）更指出，櫃買中心永續發展債券市場是高品質的市場。

櫃買中心2017年推出綠色債券以來，透過市場制度接軌國際、商品範疇擴大並與國際同步以及個案輔導等機制，吸引國內外發行人熱烈參與。

在企業逐步重視氣候變遷議題及響應ESG投融資理念下，本國債券發行人參與愈來愈踴躍。今年除持續參與發行的台積電（2330）、台電等企業，更有北高市府作為國內政府機構代表首度參與發行。

永續發展債券為引導資金投入公共建設及社扶措施的重要平台，例如北高市府所募資金即投入其捷運興建計畫、外銀在臺分行用於國內綠能產業建設放款。櫃買中心將積極協助國家重大公共建設的潛在發行人，例如中央政府、地方政府及國家住宅及都市更新中心等，成功發行永續發展債券，以持續引導資金投入落實國家淨零與居住正義的重大投資項目。

另外，櫃買中心也於今年8月推出永續發展債券費用補貼措施，希望藉此提供政府及國內中小企業實質支持與協助。

此外，櫃買中心自2017年推出追蹤外國債券指數的ETF上櫃掛牌，市場成長快速，我國已成為亞洲最大的債券ETF市場，截至今年9月底已有86檔上櫃債券ETF，總發行規模達2.89兆元，持續創歷史新高。

債券ETF發展至今占國內整體ETF市場約五成，隨市場規模成長，今年次級市場總成交金額達2.47兆元，成交日均值達137.3億元，相較去年日均值50.7億元大幅成長171%。

為促進債券ETF市場發展，櫃買中心建議停徵證券交易稅、實施債券ETF流動量提供者制度、完成債券ETF營業處所交易資訊申報系統、建置ETF鉅額詢價平台及「ETF訊息中心（ETF InfoHub）」資訊網站，並透過投資人教育宣導及提供獎勵措施積極推動債券ETF散眾化，以增進債券ETF商品的交易量及擴大基金規模。

展望未來，櫃買中心表示將發展符合國際標準更切合在地化需求的永續發展債券商品，引導資金投入重大公共建設及長照等社扶措施，也將積極推動主動式ETF及被動式多資產ETF的櫃檯買賣制度。

ETF 債券ETF 櫃買中心

延伸閱讀

Fed降息、AI熱潮效應 券商複委託交易量攀峰

債券ETF「穩定領息若有價差只能當賺到」！ 專家：那為何不00713、00915、00918？

降息債券卻不漲反跌…年底殖利率有望回落？ 專家：00959B每月配息＋穩定收息更有力

債券跌跌不休...加碼攤平或認賠？達人「走勢至少再半年」：領息可加碼

相關新聞

國銀新南向放款看增2,000億 全年拚雙位數成長

金管會統計，今年9月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,787億元，月增107億元，累計前九月新增放款量1,932億元，...

三族群布局利變險 有訣竅

聯準會啟動降息循環，壽險業者建議，民眾可在降息循環中選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化所需保障；目前主要壽險...

智慧經營／凱基投信總經理張慈恩 產品創新 不做me too

俐落的短髮，一身剪裁合身的西裝，凱基投信總經理張慈恩一上台，流利的口條，滿身是吸引目光的氣場。多年在外商的歷練，帶領的是...

富邦證反詐績優 獨董按讚

富邦證券獨立董事洪茂蔚、陳憲煒及侯文軒高度關切公司反詐具體作為，上周四（24日）董事會後聽取富邦證券反詐騙執行情形簡報，...

南山宣導防詐 深入15鄉鎮

詐騙案件層出不窮，為強化民眾識別詐騙的能力，今年南山人壽深入雙北、台中、台南、高雄、屏東等縣市舉辦實體防詐騙講座，預計至...

國銀在新南向市場 民營壓過公股三個原因

金管會統計，國銀在新南向市場，累計前九月新增放款量前五大，依序為永豐銀、北富銀、中國信託商銀、國泰世華銀和台新銀，全由民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。