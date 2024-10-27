防盜刷新措施！悠遊信用卡一年以上沒儲值 銀行可停權

民眾注意了！大型發卡行為了強化防盜刷，近來已經陸續的通知卡友明年1月1號即將新上路的新措施，其中最新加入的規定在於在自己所經營的店面高額、多次消費的話，銀行不見得願意通過授權，另外如果具悠遊卡或一卡通信用卡一年以上沒有動用自動加值儲值功能的話，那麼到期之後銀行就不會續發相關功能卡片。

此外，持卡人經過核卡之後連續一年以上未開卡或沒有消費的話，銀行基於風險評估還有安全的問題，將有權直接停卡。銀行之所以要特別從明年1月1號開始做出約定，就是避免到時候的防詐管理出現客訴，所以事先約定清楚。

全國發卡量最大、有效卡數也最多的中信銀，即已在周六全面通知客戶多項明年1月1號開始上路的防盜刷新規定，金融圈認為，以中信銀在信用卡市場領頭羊地位，所發布的這些新規定將會對其他的銀行產生帶頭作用。

這些新規定，包括了持卡人所持任一信用卡的信用卡銷帳編號經通報為警示帳戶，銀行將有停卡的權利。此外，先前為了防詐，中信銀行已經要求卡友，如購買高變現性的物品或在自己服務的商店刷卡消費、繳款不正常這些情況的話，銀行有權保留授權與否權利，現在則新加入倘若卡友在自己「經營」的店裡面有上述的情況，也會限制或婉拒持卡人刷卡。

此外，中信銀明年1月1號起也將新加入「溢繳信用卡款項」作為重要的觀察指標，倘若溢繳款過多，銀行認為必要時也會去限制持卡人的刷卡。

除了先前已把簽帳時間、地點、項目異常入列銀行可限制或拒絕授權刷卡的指標，這次中信銀最新加入，要在明年1月1日入列的新指標，就是「次數異常」，來強化信用卡防盜刷或是洗錢。

除了中信銀，永豐銀行也新通知卡友上述的規定，包括持卡人在自己經營或是服務的特店刷卡消費，銀行一樣有權利去決定是否放行；另外對於核卡之後一年沒有開卡或是消費的卡友，永豐銀行也將給予停卡或是調降額度，並且會在兩個月前通知，這項新規定也將從明年1月1號正式上路。

另外最常用的電子交通錢包悠遊卡和一卡通的儲值也被銀行開始列管，以防止盜刷者把偷來的資金存在這些凍結已久的錢包裡面。為此，中信銀即通知客戶從明年1月1號開始，如持卡人於悠遊聯名卡連續十二個月以上未曾使用自動加值功能，銀行將在悠遊聯名卡有效期間屆滿時，續發「無附加悠遊卡功能」信用卡供持卡人續使用，銀行也將辦理「餘額轉置」作業，並要將卡片掛號寄回銀行。

還有另外一向重要的規定則是跟一次性密碼（OTP）的認證有關，倘若以後沒有通過OTP的認證，那麼金額不管多少，都必須要當場簽名或是使用簽帳單。

中信銀所發布要在明年1月1號上路的其中一項新規定，就明訂以網際網路或行動裝置方式向特約商店訂購商品或取得服務而使用信用卡時，只有符合以下兩種情境，才可不用使用簽帳單或當場簽名，一種是特約商店係採行信用卡國際組織規範之任一網路安全認證機制，包含VISA驗證服務、MasterCardSecureCode驗證、JCBJ/Secure等，發卡機構得以簡訊或推播方式發送OTP至持卡人於發卡機構留存行動電話門號，另一種則是經過發卡機構完成設備認證行動裝置，以確認持卡人的同一性及意思表示。