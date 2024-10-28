元大：投資高息ETF 三個重點

經濟日報／ 高瑜君
元大投信董事長劉宗聖（左一）及元大ETF研究團隊出席25日舉行的台灣高股息投資策略論壇，提醒投資人長期存高股息ETF應注意三大投資重點。元大投信／提供
元大投信董事長劉宗聖（左一）及元大ETF研究團隊出席25日舉行的台灣高股息投資策略論壇，提醒投資人長期存高股息ETF應注意三大投資重點。元大投信／提供

台股過去十年平均股息殖利率逾4%、造就高股息ETF投資盛況，然隨台股位階墊高，殖利率下滑，高股息ETF下半年起陸續吹起「降息風」。元大投信提醒投資人，長期存高股息ETF應注意三大投資重點，包括資金容納性與市場代表性、指數成分股具高分散性、指數具備度過景氣循環能力。

元大投信董事長劉宗聖指出，截至8月底台股高股息ETF為22檔，受益人數達716萬人，受益人數是亞洲第一，今年以來高息ETF增加317萬人，成長幅度高達80%；目前台股高股息ETF受益人數占台股ETF受益人數比重達72%。

今年上半年台股高股息ETF新募集五檔，皆為月配型高股息，資金持續流入推升高股息ETF規模突破1.68兆元，與去年底相比增加逾8,200億元，增幅達96%；與2019年底相比，成長幅度高達40倍，高於債券ETF、台股ETF，是近幾年成長速度最快的商品。

不過，元大投信提醒，投資人應該留意三大長期存股重點：資金容納性與市場代表性、指數成分股具高分散性、指數具備度過景氣循環能力。

其中，元大高股息（0056）兼具三大優勢，不僅經歷多次市場多空循環，持續維持連續配息記錄，且隨著規模成長及台股指標企業增加股息發放頻率，與時俱進擴增成分股至50檔，並由年配改為季配，更加符合台股市場變化與投資人需要。

面對未來台股指標企業營運成長潛力所可能帶動的股息發放金額增加，元大高股息ETF是市場唯一採預測未來一年現金股息殖利率高低，篩選成分股的高股息ETF，相對更有機會長期參與台股股息成長，此點亦反映於今年全年股利發放金額創成立以來新高。

台股評價面在大幅提升後，近期已有下降跡象，而據FactSet資料庫預估，明、後兩年台灣企業EPS將維持雙位數年增率，搭配企業高現金股息發放率，將持續支持元大高股息ETF高股息投資特色。

ETF 台股 高股息

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