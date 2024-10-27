元富證券攜手將來銀行 祭出10%高利和300元入金禮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

元富證券積極擴張金融生態圈版圖，繼與街口電子支付、MOMO購物網、全家便利商店、愛爾達電視/ELTA.TV、KKday旅遊平台等業界指標性企業合作。此次再度攜手純網銀「將來銀行NEXT BANK」推出開戶獎勵活動，新開戶享市場上活存「14倍利」的10%高利活存優惠，完成一筆分戶帳出入金，再送300元7-ELEVEN現金電子抵用券。元富以提供客戶便捷的數位理財服務為方向，助投資人聰明理財、累積財富，共同打造更美好的生活。

根據證交所資料顯示，20至30歲的年輕族群，累計開戶人口約166萬人（統計至2024年8月），突破此年齡層人口數一半以上（53.25%），顯示投資市場年輕化的趨勢，元富證券自主開發的「好富投APP」自上線以來，廣受年輕族群青睞，目前在APP Store上擁有4.8顆星的超高評價，今年更獲得經濟部智慧財產局核准三項新型專利，充分展現元富在數位創新領域的超強實力，並為投資人帶來更快速、便捷與高效的投資管理服務。

元富證券表示，即日起至12月31日推出新戶回饋活動，凡新開立元富證券及將來銀行帳戶，並指定為分戶帳出入金帳戶，除可獲得元富開戶禮外，完成一筆出入金可再獲得300元7-ELEVEN現金電子抵用券。此外，客戶還能享受將來銀行數位存款帳戶5萬元以內最高10%及5萬元以上1.5%的活存優利、每月66次免費線上跨行轉帳及每月6次免費ATM跨行提款的優惠，元富亦提供小資零股存股手續費均1價及最高5,000元手續費抵用金回饋，強強聯手獎勵回饋超豐厚。

元富證券指出，與將來銀行聯手合作，結合雙方企業優勢及行銷優惠，進一步加強對數位原生世代的服務深度與廣度，邀請投資人體驗便捷的數位金融服務，同時，又能享有高額回饋，實現資金靈活運用，共同創造更美好、穩定的財務未來。

元富 將來銀行

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