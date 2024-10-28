智慧經營／凱基投信總經理張慈恩 產品創新 不做me too

俐落的短髮，一身剪裁合身的西裝，凱基投信總經理張慈恩一上台，流利的口條，滿身是吸引目光的氣場。多年在外商的歷練，帶領的是主動基金的經理人；一下子來到本土的投信公司，還要推出被動式指數型基金（ETF），身為市場的後進者，張慈恩帶領團隊殺出重圍，也讓凱基的基金規模從2018年不到百億元，迄今已約達2,700億元。

流程數據機制 常掛嘴邊

經理人口中的「Ann總」（張慈恩的英文名字是Ann），最常掛在嘴邊的是流程、數據、機制。張慈恩回憶，長年在外商的訓練，對於產品的設計必須清楚其定位、設計的邏輯、執行的流程，以及如何解決痛點。一開始同仁很不適應，張慈恩會循序要求慢慢改變，包括問經理人，如何篩選出ETF的標的，得先說服她才行。

尤其團隊成員許多都是主動型基金經理人出身，挑選投資標的邏輯與ETF不同，在設計ETF時，張慈恩強調的是「由數據驅動的投資流程」。主動型基金經理人的做法大多數是重壓，但今年大漲的個股，第二年常常會重跌，因此年年都能得獎的經理人很少；ETF則是把想法，透過多因子的篩選，落實成做法，而且是有紀律地執行，「下好離手」，不管換了幾個經理人，都可以持續性的執行，因此篩選的方法最為關鍵。

「我常說，設計決定了命運。」張慈恩笑說，「我給經理人的任務很簡單，但愈簡單的任務愈難達成。」30年來在業界的歷練，張慈恩看到投資人都想賺錢、都想買低賣高，2007年以前，投資人買股票希望賺價差，2008年以後，投資人希望可以配息，因為拿到息心才安。

善用量化分析 篩選標的

張慈恩給經理人的任務是，既要讓投資人能賺錢，還要能配息。因此，要透過多因子方式來篩選，善用大數據的量化分析，篩出品質好的標的。

好的篩選機制，不僅可以找到品質好的標的，還可以克服人性的弱點。張慈恩舉例， 投資人都希望買低賣高，但觀察輝達股價最嗨時，就是輝達執行長黃仁勳來台時，投資人對輝達有了感情，就會捨不得賣。這時若透過設計良好的機制，該賣時就會賣，不會放感情。多年的經驗，也讓張慈恩了解，避開大跌段就能贏，但要避開大跌段，必須在出現大跌跡象時要捨得賣，透過多因子機制設計能勇敢換股。

張慈恩表示，在ETF市場凱基投信是後進者，所以她要求同仁，不能做「me too」的產品，「如果不能打敗既有的產品，就不用拿上來。」在市場都充斥高股息的產品時，凱基必須透過市場主流的產品與投資人溝通，因此要進入主戰場「尬車」。

同樣是高股息的產品，張慈恩要求凱基的產品必須有更好的雷達找到好標的，布的網子也要撈得比別人多，因為資產管理的核心就是投資總報酬。善用工具在此時代，將可以一打十，「我們設計的產品都是自己也會買的」，張慈恩信心滿滿。