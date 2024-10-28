保險小百科／後收型投資保單 長期持有才划算

投資型保單以收取相關費用的時間點做區分，可分為前收型與後收型。後收型，是指收取保單帳戶價值的一定比例費用做為保單管理費，於保單有效期間內扣除。全球人壽表示，後收型是指在投入保費當下不會收取保費費用，惟在保單有效期間內，會扣除保單帳戶價值的一定比例費用做為保單管理費，而通常持有超過一定期間，則免收保單管理費。

後收型在繳交保費時不會收錢，讓資金可以完全放在投資裡，但若在特定時間內解約，通常約為五年內，就會有1%至5%不等的解約費用率，因此購買者要有長期持有的打算。

保戶要特別注意的是，後收型商品若提前解約或部分提領，則會有部分提領保單帳戶價值或終止保險契約時所產生之費用。後收型保單每個月還會收取一筆帳戶管理費，通常是保單帳戶價值乘上0.07%至0.13%之間。