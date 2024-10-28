退休金算盤／多重資產「投等債」基金 扮樂活靠山

58歲名嘴莊女士最近萌生退休想法，儘管平常她就很留意投資理財，並且把保險盡量買好買滿，手上累積的資產已有上千萬元，如果加計65歲後可領取的勞保年金，65歲後每年的現金流入大約可有80萬元，但是莊女士希望退休生活品質仍可維持相對高水準，因此她找上銀行理財部門尋求協助。

莊女士年輕時常上電視談話性節目，算是風光的名嘴，當時她早早就買下一間台北市的有電梯的華廈房屋，現在房貸已經還清，而且她也把實支實付、癌症等各類醫療險種都投保，並透過職業工會投保勞健保，尤其她早年咬牙買的年金險，依保單條款從60歲起就終身給付每年50萬元，這筆錢尚可支持莊女士的基本生活需求。

另外，莊女士還有存款與投資黃金、股票等，合計手上資產約有1,700萬元，而她目前還有固定擔任兩個節目的與談嘉賓，預期等到兩年後、滿60歲退休，手上資產大約還會增加到約1,900萬元。考量自己名嘴身分，她希望退休後生活仍夠體面，所以請遠東銀行為其規劃退休理財。

莊女士的退休理財規劃 圖／經濟日報提供

遠東銀行產品開發部部長高宇宏指出，盤點莊女士名下資產，包括800萬元存款，預計兩年後退休增加至1,000萬元，以及價值約200萬元黃金、700萬元台股與相關投資。保險部分，莊女士醫療險準備充足，且65歲開始每月可領取勞保年金約2.5萬元，加上年金險每年可領50萬元，因此等莊女士滿65歲每年就有近80萬元固定收入。想要退休過體面生活，規劃重點是提高現金流入，因此建議調整其投資配置。

高宇宏表示，莊女士投資穩健，建議可趁黃金與台股近期相對高檔時先行出脫，避免價格大幅波動影響退休金部位風險。假設黃金與台股賣出後可拿回900萬元現金，加上現有800萬元存款，合計1,700萬元，建議將其中700萬元現金投資於台幣計價的「累積型全球多重資產基金」，追求未來可能的資本增值機會，同時假設「全球多重資產基金」長期平均年化報酬率為6%，則12年後有機會成長到價值1,400萬元左右。

其餘1,000萬元則建議投入同樣是台幣計價的「全球投資等級債券基金」，假設配息率約5%，每年可領取基金配息約50萬元，加上年金險每年領50萬元，如此則莊女士60歲退休後每年就有100萬元現金流入，等滿65歲後可領勞保年金，合計一年就有近130萬元收入，而現在起兩年內增加的200萬元存款，則建議不動、當緊急預備金。

高宇宏指出，債券為主的多重資產基金、投資等級債券基金，波動度遠低於股票基金或非投資等級債券基金，相對適合退休族群，雖仍有市場風險，但不須過度擔心，萬一有重大資金需求，還有價值1,700萬元的基金部位可贖回，以支應緊急需求，或是選擇將700萬元的「全球多重資產基金」轉換成配息級別，假設配息率約5%，每年可配息約35萬元，要過體面退休生活不是夢。