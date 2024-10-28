專家教你保／開店頭家四保險 打造防護網

創業開店是許多人的夢想，但想一圓頭家夢，不僅要籌措一筆開業資金，同時更要具備風險轉嫁的意識。因此，開店常見有四大風險，可透過「保險」幫助頭家們建立風險防護網。

開店頭家必保保險一：商業火災保險。根據內政部消防署資料顯示，去年平均每天有高達47次火災，其中，建築物起火原因以「電器因素」與「爐火烹調」發生頻率最高，而這些也是營業店面常見的起火原因。因此業者可投保「商業火災保險」來保障營業處所因火災、爆炸引起之火災，或閃電雷擊所引起的財產損失；還可再依各行業的經營風險與需求，選擇加保各式附加險種，以擴大承保範圍。像是擔心地震造成貨物摔壞或精密機械失靈、淹水泡壞了機器設備與貨物，又或是針對煙燻、水漬、爆炸、消防裝置滲漏導致設備損毀的風險，皆能透過商業火險及其相關附加險的保障來賠償損失，避免心血付之一炬。

開店頭家必保保險 圖／經濟日報提供

開店頭家必保保險二：公共意外責任險。開店做生意常見的風險，除了火災意外之外，顧客在店裡發生意外事故的可能性也很高，像是因為下雨地板濕滑導致顧客跌倒摔傷、店員不慎打翻熱湯燙傷顧客等情況，這些意外事故都可能會讓業者負擔高額的賠償金。因此，業者可選擇透過投保「公共意外責任險」，讓保險公司替業者來承擔賠償責任、保障繼續經營的能力。

另外要提醒的是，有些營業場所依法規必須強制投保「公共意外責任險」，否則將受行政裁罰。因此，餐飲業頭家在開業前一定要確認所在縣市政府針對開業餐廳坪數與投保金額的規定投保，才能避免遭到主管機關的稽查和懲處，並有效轉嫁營業風險。

開店頭家必保保險三：雇主意外責任保險。若員工在執行職務時發生意外事故導致受傷或死亡時，且依法由雇主負賠償責任時，雇主就可能要面臨鉅額賠償，這對許多小本經營的店家而言，往往會造成重大影響。因此，建議開店頭家投保「雇主意外責任保險」，若因上述事故而需賠償，不僅可減輕賠償的負擔，也能保障員工獲得應有的賠償。

開店頭家必保保險四：現金保險。開店做生意，尤其是多以現金方式交易的業者，最擔心發生竊盜或搶劫事故。建議可投保「現金保險」，來保障存於櫃台、金庫、保險櫃或在運送過程中的現金，若不幸遭到竊盜、搶奪、強盜、火災、爆炸等情況，或在運送過程中發生意外事故所導致的金錢損失風險。

南山產物「金頭家」專案針對開店頭家們所提供的套裝式專案保險商品，能一次購足開店所需保障，保障內容就包含「商業火災保險」、「公共意外責任保險」、「雇主意外責任保險」與「現金保險」等開店頭家必保的四大保險商品。保費則是依據行業性質、投保項目、店面坪數、貨物保額等條件而有所不同，最低一年可能僅需花不到1萬元，就能為開店頭家建構完善的意外風險防護網。（本文由南山人壽前豐通訊處處經理蘇志明提供，記者齊瑞甄整理）