美元利變型保單三層保障 安心享樂退

滙豐發表的全球研究《生活質素報告》（Quality of Life） 顯示，台灣的富裕族群認為必須準備至少93萬美元 （約新台幣2,970萬元） 才能安穩退休；受訪者中41%表示尚未制定好完整的退休規劃，相較於全球的平均比率28%，顯示台灣人可以更加善用投資理財工具，提早進行退休規劃。

台灣即將進入超高齡社會，加上少子化衝擊，長壽已不是問題，而是趨勢，如何彌補保障缺口，安心享受樂退生活，退休規劃將是全民都將面對的課題。

根據世界銀行提出的「多層式老年經濟保障模式」，其中主要的三層保障分別為：第一層強制性社會安全制度，例如公教人員保險等公共年金；第二層強制性的員工退休金制度，例如勞退基金新制，以及第三層自願性商業保險等保障模式，以保障老年經濟安全。

凱基人壽表示，想要做好退休金規劃準備，可考慮「凱基人壽金美年年美元利率變動型終身保險-定期給付型」商品，以美元宣告利率為基礎，於符合條件下有機會年年享增值回饋分享金，於本契約有效期間內，每一保單周年日仍生存時，自第一保單周年日起，於每一保單周年日年年領取生存保險金，讓自己退休後有另一筆資金運用，實現人生夢想。另外，倘若不幸致成二至六級失能，還有豁免保險費機制，無須擔心保費繳費問題，提前透過保險分散風險，保障持續不中斷，並做好穩健的退休規劃。