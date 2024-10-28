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三族群布局利變險 有訣竅

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
聯準會啟動降息循環，壽險業者建議，民眾可在降息循環中選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化所需保障。（路透）
聯準會啟動降息循環，壽險業者建議，民眾可在降息循環中選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化所需保障。（路透）

聯準會啟動降息循環，壽險業者建議，民眾可在降息循環中選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化所需保障；目前主要壽險業者，像是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽等，均推出相關利變型商品，透過宣告利率機制可適度參與市場，每年又有機會用增值回饋分享金提高保障倍數或增加多元保障，強化商品的保障訴求。

南山人壽近日針對年輕族群、三明治族群、退休準備族群提供美元利變型保單布局建議。

三大族群美元利變型保單投保建議 圖／經濟日報提供
三大族群美元利變型保單投保建議 圖／經濟日報提供

一、年輕族群：在布局美元利變商品時，可同步建構足額的壽險保障，轉嫁因個人身故可能造成的家庭經濟風險；以南山人壽美利享福美元利率變動型終身壽險（定期給付型）為例，該商品提供6、10、20繳費年期選擇，讓預算有限的小資族，可彈性依預算選擇。

二、三明治族群：時值保障責任重大期，身為家庭經濟的主要支柱，建議優先建構高保障型的美元利變商品，強化身故及疾病風險保障。以南山人壽美利多保美元利率變動型終身保險（定期給付型）為例，身故與完全失能保險金可依不同受益人彈性規劃給付比例及年期，倘若不幸遭遇意外發生，可選擇採分期給付持續照顧子女長大成人；該商品額外提供小額健康保障，倘若診斷確定罹患嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症，可享小額保險金一次給付，且保險契約仍繼續有效。

三、退休準備族群：在高齡及少子化的趨勢下，加上通膨壓力讓錢可能變得愈來愈薄，退休前必須準備較以往更加穩健充足的預備金，建議該族群可規劃美元利變還本型商品，在強化保障的同時也為退休生活風險預作規劃。重視老後生活品質或沒有子女的退休準備族群，建議可規劃南山人壽樂享65美元利率變動型還本保險（定期給付型），在65歲前以增值回饋分享金購買增額繳清保險，加快保單價值準備金累積速度為退休風險預作準備；在達65歲開始年年領取生存還本金，滿足退休後的穩定現金流需求。

壽險業者提醒，購買保險商品應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能，且外幣保單需留意匯率風險。

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