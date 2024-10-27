政大2024永續規劃與設計研討會 產官學共商永續課題

國立政治大學27日舉辦「2024永續規劃與設計研討會」，探討節能、減碳、綠建築等重要永續課題。

此研討會由「國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心（政大永續規劃中心）」主辦，「社國法人合灣永續綠營建聯盟」、「華南金資產管理公司」與「政大地政系碩士在職專班校友會」為共同協辦單位，並且邀集產、官、學三領域專家共同分享永續發展成果。

在開幕致詞時，政大永續規劃中心主任、教授孫振義除了代表主辦單位感謝所有協辦單位及專題演講貴賓與論文發表人外，更提到政大地政系校友遍及全國產、官、學各領域，例如：臺中市市長盧秀燕、臺中市政府地政局局長吳存金、華南金資產管理公司總經理王耀賢、政大地政系碩專班校友會毛惠玲估價師等，都是與政大共同推動永續發展的重要夥伴。

政大地政系碩專班校友會理事長毛惠玲則在致詞時肯定「2024永續規劃與設計研討會」的價值，並且強調由商研院康耕輔組長所發表的論文「主動式節能服務產業數位生態系之商業服務模式與推動策略」之重要性。華南金資產管理公司的代表副理陳仁將則提到，華南金資產管理公司除了過去多年來的永續推動成果外，希望邀請有更多人才投入，一起為台灣未來的永續、都市更新努力。