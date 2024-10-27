快訊

NBA／不老傳說！詹姆斯大三元狂寫紀錄 末節連砍16分助湖人3連勝

花椰菜為何該買先切好的？烹飪專家解析優點及最方便料理方式

長者超愛「超大螢幕手機」火速消失？網曝買氣太弱：它變最佳解

凱基證券、期貨打造樂齡職場 首獲中高齡者友善企業認證

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券暨子公司凱基期貨視人才為企業永續的重要資產，近年陸續發布人權政策及永續發展守則，致力打造多元包容與平等的青銀共融友善文化，首度榮獲臺北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，該項認證從5項指標、21項基準進行評估，歷經多項書面、實地審查始可通過，展現凱基證券打造優質工作環境、提供完善福利及具有競爭力的薪酬制度，備受外界專家肯定。

凱基證券積極透過多元計畫及措施提升員工福祉，以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，除完善健康促進活動外，提供優於法規的健檢制度，公司亦推廣員工協助方案(EAP)，提供同仁多元議題的心理諮詢及法律諮詢服務，打造中高齡員工的心靈支持網，並透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，藉此增進同仁的財務保障。

此外，考量中高齡同仁需承擔照顧家庭的重責大任，凱基證券除提供優渥的薪資福利外，更推出多項關懷保障方案，希望同仁在盡心工作之餘，能取得工作及生活平衡，包含一.替員工投保團體保險，費用由公司全額支付，也讓員工享有眷屬投保優惠；二.提供優於勞基法之休假制度，如有薪生日假、健檢假、志工服務假、產假十周、陪產假及陪產檢假八天等；三.規劃彈性工作方案，例如彈性工作班表、縮減工時、留職停薪及異地/居家辦公等。

面對高齡化社會的挑戰，凱基證券致力推動人才永續，包含舉辦多元主題訓練，持續投注員工各項職能訓練，亦宣導跨世代共融，打造跨世代協作的工作環境，而有鑑於中高齡員工在職涯中累積許多寶貴的經驗，設有導師獎勵津貼，鼓勵中高齡員工經驗傳承；另提供退休回聘機制，讓中高齡員工能持續貢獻一己之力，協助打造人才發展的正向循環，凱基證券秉持全方位照護員工的精神，與員工們一同打造共榮共好的友善職場。

中高齡 健檢 凱基證

延伸閱讀

臺北市表揚中高齡者暨高齡者友善企業 58家優良企業認證獲獎

邁向超高齡社會 教育部：加強長者資訊數位課程

買ETF選凱基證券 大方送北海道機票、五星飯店住宿券

買ETF選凱基 抽機票住宿券

相關新聞

可豁免保單 金管會推新版 專家：疊床架屋

聯合報數位版九月三日獨家披露「官方想修法豁免保單強制執行，專家憂規則漏洞生亂象」，比較金管會與司法院版本差異，指出保險局...

前9月國銀新南向放款增1932億 印度澳洲資金需求旺

新南向資金需求旺，據金管會統計，今年前9月本國銀行新南向放款總餘額淨增加新台幣1932億元，為年度新增放款目標約3.05...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動

新台幣匯率上周五（25日）終場升值1.4分，收在32.071元，成交量縮至12.355億美元。展望後市，美國總統大選選情...

美選變數多 布局中長期債

美國聯準會（Fed）九月降息二碼，但預期降息想賺取債券資本利得的投資人，卻在Fed降息後公債殖利率強彈，不僅預期的資本利...

玉山銀熊本出張所開業 串聯東京福岡擴大日本服務網路

玉山金控（2884）旗下玉山銀行今天發布新聞稿指出，玉山銀熊本出張所（支行）於10月23日正式開業，並於25日舉行開業晚...

打造亞洲資產管理中心 金管會：金融資管規模拚倍增

打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆昨（24）日以「兩年有感、四年有變、六年有成」三階段為目標，希望第六年20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。