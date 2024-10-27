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前9月國銀新南向放款增1932億 印度澳洲資金需求旺

中央社／ 台北27日電
新南向資金需求旺，據金管會統計，今年前9月本國銀行新南向放款總餘額淨增加新台幣1932億元，為年度新增放款目標約3.05倍，其中又以對印度、澳洲等2大市場的授信餘額增加最為顯著。圖/聯合報資料照片
新南向資金需求旺，據金管會統計，今年前9月本國銀行新南向放款總餘額淨增加新台幣1932億元，為年度新增放款目標約3.05倍，其中又以對印度、澳洲等2大市場的授信餘額增加最為顯著。圖/聯合報資料照片

新南向資金需求旺，據金管會統計，今年前9月本國銀行新南向放款總餘額淨增加新台幣1932億元，為年度新增放款目標約3.05倍，其中又以對印度、澳洲等2大市場的授信餘額增加最為顯著。

配合新南向政策推動，針對本國銀行對新南向18國放款餘額，金管會每年均訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為634億元，截至今年底總餘額預計要達1兆6489億元。

根據金管會最新統計資料顯示，今年前9月本國銀行對新南向國家授信總餘額淨增加1932億元，年度目標達成率攀抵約3.05倍，累計總餘額為1兆7787億元。

在新南向18國中，前9月資金需求以印度最為殷切，據統計，相比112年底，國銀對印度授信總餘額淨增加953億元，其次為對澳洲授信總餘額淨增928億元，對新加坡、菲律賓授信總餘額則分別增加425億元、120億元。

金管會銀行局指出，經洽詢部分銀行意見，主要是因新增授信案件所致。

觀察個別銀行情形，銀行局表示，截至113年9月底，授信總餘額較112年底增加最多的前5家銀行，分別為永豐商業銀行增加277億元、台北富邦商業銀行增加229億元、中國信託商業銀行增加221億元、國泰世華商業銀行增加219億元、台新國際商業銀行增加179億元。

新南向政策國家合計18國，包括印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳洲及紐西蘭。

印度 新南向政策 金管會

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