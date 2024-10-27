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美選變數多 布局中長期債
美國聯準會（Fed）九月降息二碼，但預期降息想賺取債券資本利得的投資人，卻在Fed降息後公債殖利率強彈，不僅預期的資本利得泡湯，甚至出現帳面損失。專家建議，現階段美國大選變數仍在，建議布局美債採取中長期、穩定收息角度。
凱基銀行分析，美國大選前美債殖利率仍有攀升可能，但可先觀察十一月FOMC會議最新動向，包括是否再降息一碼、最新利率點陣圖對後續降息的路徑，以及是否改變中性利率的水準等，再做布局。
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