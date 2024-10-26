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玉山銀熊本出張所開業 串聯東京福岡擴大日本服務網路

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊（右二）、玉山金控創辦人黃永仁（右三）、董事長黃男州（左二）、總經理陳茂欽（右）、董事陳美滿（左） 、熊本市市長大西一史（左三）於25日熊本出張所開業晚宴合影。玉山銀行／提供
台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊（右二）、玉山金控創辦人黃永仁（右三）、董事長黃男州（左二）、總經理陳茂欽（右）、董事陳美滿（左） 、熊本市市長大西一史（左三）於25日熊本出張所開業晚宴合影。玉山銀行／提供

玉山金控（2884）旗下玉山銀行今天發布新聞稿指出，玉山銀熊本出張所（支行）於10月23日正式開業，並於25日舉行開業晚宴，由玉山金控董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往熊本參加，前防衛大臣木原稔眾議員、熊本縣知事木村敬、熊本市市長大西一史、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊及日本在地企業、重要商會團體、台商代表均親臨會場表達祝賀。

熊本縣知事木村敬表示，自台灣TSMC台積電（2330）進駐以來，吸引半導體產業至熊本設廠，並帶動維修保養、物流倉儲等相關產業發展，玉山是台灣中小企業金融的首選銀行，期待玉山能成為台資企業進駐九州的最佳助力，並持續促進台灣與熊本各方面的交流。

熊本市市長大西一史表示，今年4月玉山銀行與熊本市政府簽署合作協議書（MOU），共同促進台灣與熊本間經濟、觀光、體育等領域交流，衷心感謝玉山的投入。目前兩地直航每周班次高達12班，台灣旅客占熊本市外國旅客達四分之一，此次玉山開設熊本出張所，相信可進一步推動更多台灣與熊本間的合作商機。

眾議員木原稔對於玉山能夠在熊本成立出張所感到非常的開心，他作為玉山的友人，會持續為日台友好而努力。台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊表示，玉山銀行是在日本成長最快速的台資銀行，更是第一家於九州布局的台資銀行，已與在地建立深厚的友誼。隨著半導體產業蓬勃發展，台灣與九州的關係也日益緊密，相信玉山一定能成為台商前進九州最好的夥伴。

黃男州提到，日本與台灣互為重要的貿易夥伴，商業往來頻繁，在半導體供應鏈的全球布局下，九州及熊本已成為半導體產業的重鎮。未來玉山會透過東京、福岡、熊本三地的密切合作，共同服務日本與台商企業，並延伸玉山台灣及海外11個國家地區33個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融服務需求，成為顧客海外發展的最佳靠山。

半導體 台資銀行 玉山銀行

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