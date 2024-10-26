「鉅亨買基金」落實永續精神 全員開啟減碳綠生活

國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」，除了在業務服務與開發致力發展綠色金融力量，今(2024)年不但響應聯合國永續發展目標（SDGs）精神，更落實金管會的綠色金融行動方案。公司全體員工已全面啟動綠色生活方式，並加入「悠遊付」減碳企業合作專案，透過Easy wallet APP 中「我的減碳存摺」鼓勵員工搭乘大眾運輸，持續紀錄並檢視自己的減碳成效，從生活中實踐環境永續精神。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，鉅亨買基金致力於成為永續金融的領航者，積極尋找理念一致的永續合作夥伴，共同推廣綠色投資。透過與合作夥伴的深度協作，並早在2021年起就連續舉辦ESG投資論壇，倡議綠色金融。也因此，這次積極參與悠遊付企業減碳專案，希望主動從日常生活中落實，響應綠色運輸精神，以實際行動減緩氣候變遷，保護地球環境。

張榮仁提到，身為數位基金交易平台，鉅亨買基金以科技驅動綠色金融轉型。平台推出的APP已突破13.5萬次下載，提供從市場情報、投資分析到基金篩選的一站式服務，整合交易下單與通知功能，協助投資人省時省力。同時，全面推行交易通知與對帳單電子化，減少紙張使用，提升作業效率並降低碳足跡。發揮了綠色金融力量。

張榮仁進一步指出，公司要求全員熟練使用數位工具，減少紙本作業。今年更自主開發電子報名系統，讓所有會議、活動及教育訓練全面數位化，進一步強化綠色作業模式。這些措施不僅提升了客戶體驗，也符合台灣2050淨零排放目標，展現企業對環境保護的承諾。

為了鼓勵更多人參與線上基金交易，鉅亨買基金提供多項優惠，如終身零手續費、免信託保管費，以及會員專屬禮品與生日禮等福利。平台的超底王、鉅寶盆、自由Pay、趨勢寶及好日子基金申購方案，也以零手續費吸引投資人，降低交易成本，進一步促進永續投資行為。

鉅亨買基金表示，將永續視為企業經營的核心價值，不僅從業務面落實綠色轉型，更積極與國內外夥伴攜手合作，推動符合環境、社會與公司治理（ESG）標準的投資方案。未來，公司將持續尋求更多的永續合作夥伴，並透過不斷優化的數位平台，讓更多人參與綠色金融，共同朝向2050淨零目標邁進，為保護地球盡一份力。