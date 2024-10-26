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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

台新金大股東 大買自家股

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新新併只差最後一哩路，台新金（2887）董事長吳東亮掌控的家族公司王田毛紡、新實、新勝、台新租賃、昶禾、允德及吳東亮之妻彭雪芬個人等大股東，於股東臨時會召開前的9月大舉加碼買進台新金共21萬餘張，是近年來加碼力道最大的一次，顯示看好合併案及後續發展。

台新金控與新光金控雙方股東會已於10月9日通過合併案，下一階段將力拚本月底前申請主管機關審核。

資料指出，今年9月間，台新金大股東即大舉加碼持股，買進最多的台新租賃，當月大買42,758張、持股比增至3.688%；台新租賃也是台新金第二大股東，背後是彭雪芬擔任負責人的允德公司。

其次為新光集團家族控股公司新勝，買進37,000張。第三為是昶禾公司買進31,808張，昶禾為台新金第十大股東，由彭雪芬掛名擔任經理人。買入第四多的為允德公司27,168張，負責人亦為彭雪芬。另由彭擔任董事的博瑞公司買進27,500張。

新光集團其他家族公司王田毛紡加碼18,800張，新光實業買進6,400張。而彭雪芬個人亦買進1,540張，目前她個人名下持股台新金破萬張。總計所有大股東上月共加碼了台新金21萬餘張，是近年來加碼力度最大的一次。

至於新光金方面，有四名大股東共計增持買進1.1萬張。

台新金控 股東臨時會

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