租賃業備銀彈 擬在陸拓點

中國大陸持續降息降準、擴大政策振興景氣力道，有利大陸租賃業務發展，已有租賃業者針對明年擴張業務展開籌資規劃，增加銀行融資額度，以利「大軍未發，糧草先行」，並規劃持續增設行銷據點，以期扭轉過去業績下滑的頹勢，追求成長。

近期大陸官方陸續出台振興政策，人行降息降準，使得租賃業的資金成本降低，利潤空間相對增加，種種刺激景氣的政策作為，也可望使租賃業發展受惠。

租賃業樂觀看明年大陸市場預做準備 圖／經濟日報提供

上市租賃新兵日盛台駿（6958）國際租賃，最近針對明年整體業務發展，與銀行業洽談聯貸融資，額度即有增加，尤其大陸轉投資日盛國際融資租賃聯貸金額即有相當成長，也反映其對大陸市場發展的預期，因此擴增銀行融資金額，以為衝刺業務、獲利成長預作準備。

日前日盛國際融資租賃董事會已決議通過將與日商瑞穗銀行為主辦銀行的聯貸銀行團簽署契約，暫定聯貸金額人民幣8億元，比去年增加，以充實營運資金。

租賃龍頭中租控股則是明年預算尚待編列，目前先以台灣綠電發展資金需求為主。明年政策面有利市場，因此中租控股內部預期明年籌資規模一定會增加，詳細規劃要待預算編列確定。

行銷據點方面，中租控股維持往年增設三至五個行銷網點規劃。今年中租控股大陸市場是在上海、蘇州與杭州三地持續增加服務網點，拉高網點密度深耕市場，累計大陸據點已達62處，明年基本仍以增設三至五個據點步調持續增設網點，以利業務擴張。