國銀防詐 清理呆卡大作戰 另將強化防盜刷風控、建置帳戶預警機制

國銀2025年持續擴大防詐，三招先行，包括清理信用卡「呆卡」、強化防詐防盜刷風控及建置疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制。

2024年七家銀行宣布清理呆卡後，國泰世華銀與陽信銀2025年起，也加入清理呆卡行列，2025年起，核卡後連一年以上，沒開卡也沒有消費，經評估有風險安全考量疑慮者，將採取調降信用額度，最重停卡等相關措施。

國銀業者指出，因應詐騙案件頻傳，擔心客戶久未動用信用卡，遭到有心人士冒用，避免盜刷風險，提高用卡安全。2024年宣布清理「呆卡」的七家銀行，包括中信銀、玉山銀、星展銀、永豐銀、一銀、凱基銀、渣打銀。

國銀明年信用卡規定調整概況 圖／經濟日報提供

不只如此，發卡行持續加強防詐騙、防盜刷機制。最大發卡行中信銀公告「信用卡約定條款修正通知」， 2025年起，網路刷卡客戶，加設一條經由信用卡組織網路安全認機制的特約商品，將會用簡訊發送一次性密碼。

中信銀宣布，2025年元旦起，卡友透過網路或行動裝置刷卡購買商品，如果該特約商店採用三大國際卡組織任一個安全認證機制，包括VISA驗證服務、萬事達Secure Code驗證、JCB的J／Secure，發卡機構可以用簡訊或推播方式發送一次性密碼，給卡友留存在銀行的手機門號，確認持卡人意思，就不需使用簽帳單或當場簽名，可強化刷卡風控。

2025年起，中信銀卡友如果被判斷，交易涉及金融犯罪或是相關調查等情形，發卡機構有權保留授權與否權利，限制或婉拒持卡人在這項交易使用信用卡。

華南銀同步將防詐納入信用卡條款，2025年起，持卡人或帳戶如果涉及不法，遭法院檢調通報，華南銀可調降信用額度或暫停刷卡權利，以及暫停持卡人領回帳戶內的溢繳款項、等待事由消滅就可以恢復提領權利。

第三，強化金融帳戶預警機制，在相關資訊系統建置前，國泰世華銀強調，透過刑事局定期提供疑涉詐欺境內金融帳戶名單，於帳戶註記，如民眾匯款至涉詐境內帳戶，將通知警員到場。