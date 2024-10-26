9月房貸餘額 年增率創18年新高

房貸餘額增速停不下來，中央銀行統計九月購置住宅貸款餘額十兆八千五百九十九億元，年增率為百分之十一點二六，創民國九十五年四月以來最大增幅，據了解，是因為新成屋交屋潮，一個建案少則數十戶，多則上百戶，使得房貸餘額增加。另外，原本年增率增幅已逐月縮減的建築貸款，九月年增百分之五點六七，較八月來得高，出現小波動。

央行九月二十日起推出被市場喻為史上最重組合拳的第七波選擇性信用管制，預料將逐漸影響房貸成長速度。

央行官員表示，受交屋潮影響，房貸餘額累積速度加快，銀行九月承做房貸有不少是二、三個月前新成屋交屋整批分戶貸款，進來的都是大案子，逐一消化撥款。

至於交屋潮何時告一段落？官員表示，貸款餘額會受到件數與房價的影響，六都房屋買賣移轉棟數八月及九月的月增率均已轉為負數。