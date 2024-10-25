砸1.41億買下大谷50轟球 優式資本發聲：樂意安排公益展出

大谷翔平今年9月寫下大聯盟（MLB）史上第一位單季50轟50盜球員紀錄，而他破歷史記錄的50轟紀念球，也創下天價新台幣1.4億元拍賣紀錄。

今日有網友點名得標者是辜仲諒或星宇航空董事長張國煒，不過兩人皆否認，網傳真正的得標者是位在台北101大樓內的金融交易公司「優式資本」。

而神秘買家「優式資本」今晚發布聲明，證實耗資1.41億台幣標下大谷翔平50轟50盜紀錄之第50號全壘打球。

優式資本指出，公司專注投資本業也善盡企業社會責任。這顆破歷史記錄的50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。

優式資本表示，我們的AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物，「未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。」

該公司更進一步指出，「我們很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。」