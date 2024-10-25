快訊

周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

砸1.41億買下大谷50轟球 優式資本發聲：樂意安排公益展出

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
優式資本今晚發布聲明，證實耗資1.41億台幣標下大谷翔平50轟紀念球。圖／歐新社
優式資本今晚發布聲明，證實耗資1.41億台幣標下大谷翔平50轟紀念球。圖／歐新社

大谷翔平今年9月寫下大聯盟（MLB）史上第一位單季50轟50盜球員紀錄，而他破歷史記錄的50轟紀念球，也創下天價新台幣1.4億元拍賣紀錄。

今日有網友點名得標者是辜仲諒或星宇航空董事長張國煒，不過兩人皆否認，網傳真正的得標者是位在台北101大樓內的金融交易公司「優式資本」。

而神秘買家「優式資本」今晚發布聲明，證實耗資1.41億台幣標下大谷翔平50轟50盜紀錄之第50號全壘打球。

優式資本指出，公司專注投資本業也善盡企業社會責任。這顆破歷史記錄的50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。

優式資本表示，我們的AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物，「未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。」

該公司更進一步指出，「我們很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也希望可以讓世界看見台灣。」

大谷翔平

延伸閱讀

1.4億標下大谷50轟球 優式資本證實：運抵台將開記者會說明

MLB／大谷翔平世界大賽登板對洋基？道奇教頭：不可能

MLB／終於贏1次！大谷擊敗賈吉 奪美國《運動新聞》年度MVP

MLB／再讚大谷翔平全方位 賈吉：我可以談一整天

相關新聞

國銀防詐 清理呆卡大作戰 另將強化防盜刷風控、建置帳戶預警機制

國銀2025年持續擴大防詐，三招先行，包括清理信用卡「呆卡」、強化防詐防盜刷風控及建置疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制。

台新金大股東 大買自家股

新新併只差最後一哩路，台新金董事長吳東亮掌控的家族公司王田毛紡、新實、新勝、台新租賃、昶禾、允德及吳東亮之妻彭雪芬個人等...

租賃業備銀彈 擬在陸拓點

中國大陸持續降息降準、擴大政策振興景氣力道，有利大陸租賃業務發展，已有租賃業者針對明年擴張業務展開籌資規劃，增加銀行融資...

9月房貸餘額 年增率創18年新高

房貸餘額增速停不下來，中央銀行統計九月購置住宅貸款餘額十兆八千五百九十九億元，年增率為百分之十一點二六，創民國九十五年四...

砸1.41億買下大谷50轟球 優式資本發聲：樂意安排公益展出

大谷翔平今年9月寫下大聯盟（MLB）史上第一位單季50轟50盜球員紀錄，而他破歷史記錄的50轟紀念球，也創下天價新台幣1...

讓日企也道歉！大谷50轟球獎落台灣 買家「優式資本」公司背景曝光

大谷翔平50轟球買家出聲了！優式資本發聲明指出，這顆破歷史記錄的50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此他們把這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。