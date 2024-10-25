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讓日企也道歉！大谷50轟球獎落台灣 買家「優式資本」公司背景曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大谷翔平（圖）第50轟紀念球買家是優式資本，買下紀念球，一戰成名。圖／路透
大谷翔平（圖）第50轟紀念球買家是優式資本，買下紀念球，一戰成名。圖／路透

大谷翔平50轟球買家出聲了！優式資本發聲明指出，這顆破歷史記錄的50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此他們把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。

優式資本一戰成名，讓日本企業向日本球迷為沒有留住大谷的50轟紀念球而道歉，據查，優式資本是一家操作自有資金、不對外募資的公司，從國內股票交易跨足國外交易市場，並大幅擴展各種交易商品，包括 ETF 指數股票型基金、權證、期貨與選擇權，以及可轉換公司債（Convertible Bonds）等，據稱其實力當沖交易量可進入前十大。

業內人士表示，這類公司是以程式交易為主的公司，利用程式交易來從事包括股票、基金、ETF、選擇權等金融商品在內的買賣獲利，股東都是有錢人，基本上就是一群有錢人找來厲害的人幫他們操作程式交易，這種公司在台灣近幾年來已愈來愈多。

優式資本在聲明中指出，他們的AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，也提到大谷翔平對全世界棒球的影響力持續上升，顯然非常看好大谷50轟紀念球未來的價值。

這顆讓全台熱議一整天的大卻50轟紀念球，大家也許有機會親眼目睹，優式資本指出，樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷可以近距離一睹風采。

大谷翔平 日本 期貨

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