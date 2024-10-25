房貸增速還沒剎車？9月房貸年增率11.26％ 創18年半來新高

房貸餘額增速停不下來！中央銀行統計9月購置住宅貸款餘額10兆8599億元，較去年同期成長11.26％，創95年4月以來最大增幅，據了解，是因為剛好有新成屋交屋潮，一個建案少則數十戶，多則上百戶，使得房貸餘額增加。另外，原本年增率增幅已逐月縮減的建築貸款，9月年增5.67％，較8月來得高，出現小波動。

央行統計9月購置住宅貸款餘額10兆8599億元，續創新高，由於是餘額統計，累計下來創新高是正常的，不過，年增率自今年6月出現雙位數成長後，雖然有限貸令及央行的第6波選擇性信用管制，但年增率並未減速。不過，9月20日起，央行推出被市場喻為史上最重組合拳的第7波選擇性信用管制，預料將逐漸影響房貸成長速度。

房貸近期成長情形，6月年增率10.21％，7月為10.82％，8月為11.03％，9月年增率來到11.26％，創下95年4月以來最大增速，95年3月年增率為11.28％。

央行官員表示，受到交屋潮影響，房貸餘額累積速度加快，銀行9月承做房貸有不少是2、3個月前新成屋交屋整批分戶貸款，進來的都是大案子，十幾戶至上百戶都有，逐一消化撥款。

至於交屋潮何時告一段落？官員表示，貸款餘額會受到件數與房價的影響，但六都房屋買賣移轉棟數8月及9月的月增率均已轉為負數，9月月增率為負6.97％，8月月增率為負7.64％；年增率也大為萎縮，8月年增率21.41％，9月年增率萎縮至8.22％。

另外，代表建商未來推案信心的建築貸款，增幅從112年開始一路下降，但今年9月竟又冒出頭，9月變動數319億元，8月變動數為663億元，變動數呈現縮小，且縮小幅度明顯，但9月年增率為5.67％，8月年增率為4.98％，年增率出現小波動，官員說，建築貸款餘額增幅整體趨勢近2年來表現仍是向下，9月增幅回升一些，應該只是小小波動而已。