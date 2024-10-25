新光金財務較弱 中華信評：維持台新金評等信用觀察狀態

中華信評今天確認台新金控（2887）與台新人壽長期與短期發行體信用評等的「信用觀察負向」狀態維持不變。同時，中華信評亦維持台新銀行「twAA-」長期發行體信用評等的「信用觀察發展中」狀態。

評等理由指出，由於合併案尚待主管機關進一步審核，加上與財務實力較弱的金控集團合併可能受到影響，台新金控及其主要子公司的評等仍維持在信用觀察狀態。

台新金控與新光金控（2888）的合併案公布後，中華信評於8月27日將台新金控及其主要子公司的評等置入信用觀察名單。合併案可能會使台新金合併後的集團信用結構面臨壓力。中華信評評估，新光金控（新光金控；twA/信用觀察發展中/twA-1）集團的財務結構較台新金控集團的財務結構為弱。以擬制性基礎來看，新光金控集團在合併後集團資產與資本中的占比為55%至60%，將對其合併信用結構產生一定程度影響。

中華信評亦認為，由於台新金控集團與新光金控集團皆頗具規模且營運事業體眾多，台新金控可能需要額外資源來管理合併後的整合工作。不過，兩大金控合併將提升集團的市場排名，且主要銀行、壽險與證券子公司的市占率將顯著提升。然而，合併後仍須有效整合方能發揮綜效。

由於合併後台新銀行的國內存款市占率將具一定規模（中華信評評估認為可能達到5%至6%），因此合併後該行的評等可能會因潛在的政府支持而受惠。不過，台新銀行的評等變動方向仍將取決於合併案的執行情況而定。

台新金控與新光金控雙方股東會已於10月9日通過合併案，下一階段將申請主管機關審核。若該合併案因未能取得主管機關核准而未能實現，則中華信評可能會解除台新金控及其子公司評等的信用觀察狀態並確認評等。

若合併案得以實現，且合併後台新金控集團能夠維持其合併信用結構，同時有效整合業務以及管理合併後壽險子公司的資本需求情況，則中華信評亦可能解除台新金控及其子公司評等的信用觀察狀態並確認評等。在評等獲確認的情境下，中華信評會將台新金控、台新銀行與台新人壽的評等展望調整為「穩定」。