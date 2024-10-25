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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

台股上揚及出口商拋匯 新台幣量縮小升收32.071元

中央社／ 台北25日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照

市場瀰漫觀望氣氛，不過在美元震盪走弱，以及出口商月底拋匯實質需求支撐下，新台幣兌美元今天量縮收小升，收盤收在32.071元，升值1.4分，台北及元太外匯市場總成交金額12.355億美元。

本週因美元漲高回落，新台幣週線連2升。

美國總統大選將至，金融市場觀望心態轉濃，美元小幅修正，亞幣升貶互見。根據央行統計，美元指數續跌0.11%、人民幣小跌0.14%、韓元重摔0.77%、新台幣小升0.04%、日圓反彈0.12%。

新台幣兌美元今天以32.06元開盤後，在台股走揚、出口商拋匯等力道帶動下，匯價迅速攀抵盤中高點32.045元，隨著美元買盤湧現，升幅逐步收斂，一度翻貶、最低觸及32.088元，終場以小升作收。

外匯交易員指出，美國總統大選選情膠著，且美國經濟數據表現分歧，加劇市場觀望氣氛，國際匯市呈現區間整理，新台幣隨亞幣上下波動，但不脫盤整格局。

台股方面，靠著科技權值股穩軍心，今天終場上漲155.93點，收在22348.45點。儘管台股上漲，有利於提振匯市行情，外匯交易員指出，外資在匯市仍是有買有賣，使得匯價升幅有限。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.2分或0.04%，呈現連2升，但整週匯價狹幅整理，缺乏明顯方向性。

美國總統大選選情拉鋸，其中共和黨總統候選人川普作風強勢，帶來的不確定性更高。匯銀專家表示，川普拋出許多政策，但若當選，是否一一落實有待觀察，究竟川普帶來的是強美元還是弱美元很難說，待結果出爐、大勢底定，市場應會出現比較明確的方向性。

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