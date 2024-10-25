同志遊行日將至 王道銀行彩虹認同卡最高享現金回饋6%

王道銀行（2897）（O-Bank）自推出以來即廣受歡迎的彩虹認同卡，為響應國內性別平權倡議活動，王道銀行將於2024年10月26日臺灣同志遊行活動當天，同時慶祝彩虹認同卡發行滿六周年，盛大推出「六周年感謝祭」現金回饋加碼活動，提供現金回饋合計最高可達6%。

王道銀行彩虹認同卡提供消費者不限通路一般消費0.8%現金回饋無上限，更提撥卡友一般消費金額的0.2%捐助予台灣同志諮詢熱線協會，支持其持續打造包容差異與尊重多元的共融社會。10月26日臺灣同志遊行活動當天，同時推出彩虹認同卡「六周年感謝祭」活動，當日起至12月31日止，卡友持彩虹認同卡於國內外不限通路消費，除可享0.8%現金回饋無上限外，再享加碼5.2%現金回饋，現金回饋合計最高可達6%，每人每月加碼回饋上限為新台幣300元；此外，於2024年10月26日臺灣同志遊行活動當天，凡當天持彩虹認同卡綁定LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付等任一指定行動支付，不限通路單筆消費達新台幣600元（含）以上之卡友，可享2024年10月26日至12月31日「六周年感謝祭」期間額外5.2%現金回饋上限提高至新台幣600元。

另於遊行活動當日至王道銀行攤位成功開戶並申辦彩虹認同卡者，可享限量精美好禮乙份，並同享全行新戶禮優惠包括2個月新台幣階梯活儲年利率最高8.8%，及自成功開戶後至次月底前，持卡任刷三筆一般消費，且每筆消費金額達新台幣300元（含）以上，還可另外再享現金回饋新台幣300元。

王道銀行自2018年起打造公益認同卡平台，至今已攜手13家非營利組織，合作發行關懷社會上不同議題與族群的公益認同卡，彩虹認同卡即為首波發行的公益認同卡之一，亦為市面上首張倡議性別平權的認同卡；另外還有促進高齡樂活的弘道助老認同卡、提升長照服務的伊甸認同卡、為漸凍病友爭取醫療權益的生命之窗慈善破冰卡、陪伴喜憨兒終生的喜憨兒認同卡、關懷愛奇兒（身心障礙者）家庭的天使心家族認同卡、消弭教育落差的均一教育認同卡、協助身心障礙求學與就業的台灣公益聯盟卡、照護流浪動物的浪浪認同卡、關注浪犬議題的相信動物認同卡、推廣社會企業的尤努斯社企認同卡，以及促動社會良善的金山招財認同卡、虹橋傳道會認同卡等。

透過公益認同卡平台，王道銀行不僅為多元價值的非營利組織發聲倡議，更集眾人之力刷卡做公益，卡友持前述任一張公益認同卡刷卡消費享現金回饋之際，王道銀行亦提撥每筆消費金額之固定比例，捐贈予該卡所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，讓公益團體獲得穩定資金，持續支持關照社會的力量。